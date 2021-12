En llibertat amb càrrecs per vuit delictes de robatori amb força a Tarragona i Salou

Mossos /@EP





Els Mossos d’Esquadra van detenir tres homes i dues dones com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força en un domicili a Tarragona i per set delictes de robatori amb força a l’interior de vehicle i en un establiment a Salou (Tarragonès). Els detinguts tenen entre 18 i 20 anys i dos d’ells són de nacionalitat marroquina i la resta espanyola.





Els agents van arrestar-los diumenge passat quan cometien els robatoris. L’endemà de les detencions, els arrestats van passar a disposició judicial davant del jutge en funcions de guàrdia de Tarragona, que en va decretat llibertat amb càrrecs.





En concret, els Mossos van detenir dos joves per un robatori amb força en un habitatge del carrer Castellarnau de Tarragona. Els agents van observar com un dels arrestats es trobava en actitud vigilant i li feia senyals a l’altre perquè fugís del lloc, després d’enfilar-se en un balcó del primer pis. Tot seguit, els dos lladres van marxar corrents pels carrers de la ciutat, però pocs minuts més tard, els van poder detenir al mateix carrer on havien intentat robar.





A Salou, la policia catalana també va detenir dues dones i un home per set robatoris amb força a l’interior de vehicle, un d’ells en grau de temptativa, i un intent de robatori en una botiga del municipi. Les detencions es van produir als voltants de les cinc de la matinada de diumenge passat, després que els agents fossin alertats per dos homes, els quals un d’ells havia patit un robatori en el seu cotxe.