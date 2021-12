Protecció Civil avisa del "perill molt fort d'allaus" a Catalunya aquest divendres

Màquina llevaneus, arxiu /@EP





Protecció Civil de la Generalitat ha activat la fase d'alerta del Pla especial d'emergències per risc d'allaus a Catalunya (Allaucat) a partir d'aquest divendres de matinada. En un comunicat aquest dijous, han explicat que concretament s'ha activat a la zona d'Aran-Franja Nord de la Pallaresa (Lleida) per perill molt fort d'allaus -5 sobre 5-, i a la zona de Perafita-Puigpedrós (Girona) per perill fort d'allaus, amb 4 sobre 5.





Han explicat que la cota de neu pujarà a la nit fins a situar-se entre els 1.900 i els 2.200 metres, i que el gruix de neu serà de 50-70 centímetres a Aran-Franja Nord de la Pallaresa i de 30-50 centímetres a Perafita -Puigpedrós.





Des de Protecció Civil recomanen a la població que es desplaci a la neu "preparar les sortides per evitar despreniments", planificar la ruta i adaptar-la a les condicions sobre el terreny i, en cas de despreniment, trucar al telèfon d'emergències 112 i donar-los indicacions de la ubicació on es troben.





VENT I ONATGE



Protecció Civil ha explicat que aquest divendres a Catalunya es preveu "fort vent generalitzat" que podrà superar les ratxes màximes de 72 quilòmetres per hora. Dissabte, el vent es concentrarà a la zona del Pirineu i al terç sud de Catalunya, amb ratxes que podran superar els 90 quilòmetres per hora.





També han informat que a partir d'aquest divendres al migdia i fins dissabte es preveu afectació per onatge superior a 2,5 metres del Barcelonès al Garraf (Barcelona) i a l'Empordà (Girona).