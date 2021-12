S'esgoten en menys de 24 hores les entrades de Serrat a Barcelona, València, Sant Sebastià i Madrid

Joan Manuel Serrat /@EP







Les entrades per als concerts de Joan Manuel Serrat a Barcelona, València, Sant Sebastià i Madrid de la seva gira mundial de comiat "El vici de cantar 1965-2022", s'han esgotat en menys de vint-i-quatre hores.





La promotora musical The Project ha posat a la venda les entrades aquest dijous a les deu del matí per a la majoria de ciutats i a les 10:30 hores per a Barcelona i "a primera hora de la tarda ja estaven esgotades", segons fonts de la promotora.





Per al concert de Barcelona del 23 de desembre del 2022 al Palau Sant Jordi estaven disponibles 24.000 entrades molt esperades pel públic, la qual cosa ha provocat el col·lapse de la venda. El 30 de juny passarà per la plaça de toros de València, el 8 d'octubre té previst actuar a l'Auditori Kursaal de Sant Sebastià i el 13 de desembre al WiZink Center de Madrid.