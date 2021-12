El certificat Covid s'allarga fins al 23 de desembre, amb l'aval de la Justícia

Certificat Covid /@EP





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat aquest dijous prorrogar durant 14 dies més l'ús del certificat Covid a l'interior dels mateixos sectors on ja s'aplica: restauració, geriàtrics, gimnasos, lleure nocturn i activitats recreatives musicals i culturals amb públic de peu i possibilitat de ball.





En una interlocutòria consultada per Europa Press, els magistrats de la Sala Contenciosa han donat al Govern l'aval judicial que necessitava per seguir aplicant aquesta mesura. Dimarts, el Govern va anunciar que volia prorrogar dues setmanes més les restriccions sanitàries que ja estan en vigor, i necessitava l'aval del tribunal per a aquelles que afecten drets fonamentals.





Per prendre la decisió, els jutges han tingut en compte l'informe del Comitè Científic Assessor de la Covid-19 a Catalunya, que acompanyava la petició del Govern i que “inclou uns criteris que serveixen per determinar en quins àmbits cal considerar l'extensió de l'ús del certificat Covid, en funció del risc existent, calculat a partir de determinats indicadors".





Valoren que el mateix informe assenyala "un empitjorament en els recursos assistencials, que mostra una tendència creixent en la realització de proves PCR i test d'antígens", amb 240.988 la setmana del 24 al 30 de novembre, quan a l'anterior se n'havien fet 208.910 . També tenen en compte l'" increment del nombre de positius del 6,58%, del 9,96%" als llits convencionals un augment del 41,82% en l'ocupació de llits de crítics, i consideren que aquestes dades justifiquen prorrogar l'ús del certificat.