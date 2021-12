FOTOS. Un institut de Lleida suspèn les classes per un "mega" robatori: "han anat a fer mal"

Algunes guixetes d'un despatx de l'INS Gili i Gaya de Lleida remenades. /@ACN







Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori a l'institut Gili i Gaya de Lleida que ha obligat a suspendre les classes de Batxillerat d'aquest dijous. La directora del centre, Marina Castellà, ha explicat a l'ACN que quan han arribat a dos quarts de vuit del matí no hi havia llum i s'han trobat els despatxos i el laboratori de química "destrossats".





Lamenta que els responsables "han anat a fer mal" esbotzant portes i confirma que han posat una denúncia als Mossos, que aquest matí han anat a agafar empremtes. Castellà explica que s'han endut portàtils, càmeres de fotos i de vídeo així com la caixa forta sencera, on hi havia diners i material audiovisual més bo, tot i que les valoracions d'allò robat no les tindran almenys fins dilluns.





Una de les portes de l'INS Gili i Gaya de Lleida esbotzada. /@ACN







La directora del centre calcula que els lladres hi van accedir dilluns 6 de desembre ja que van trencar els fusibles i va marxar la llum. L'empresa de l'alarma, però, no els va avisar d'aquest fet i l'alarma no va sonar. "Ha estat bastant greu i els Mossos han precintat les dues zones afectades, a la planta de baix i a la primera planta per poder treballar". És per això que les classes de Batxillerat s'han suspès tot i que demà està previst que es reprenguin.