L'ONU adverteix que el sistema judicial espanyol no protegeix prou els menors dels pares que els abusen

Experts de l'ONU han advertit aquest dijous que el sistema judicial espanyol no està protegint els menors dels "pares abusius" i crida el Govern central a "fer més" per protegir aquests nens de la violència domèstica i l'abús sexual. Així, la institució vol garantir que els tribunals "superin els prejudicis contra les dones" i "apliquin un enfocament sensible al gènere i centrat en el nen".





Aquestes persones formen part del que es coneix com a Procediments Especials del Consell de Drets Humans que, segons destaquen les Nacions Unides, és "l'organisme més gran d'experts independents en el sistema de Drets Humans de l'ONU". Aquest consell ha advertit que, a Espanya, els nens estan exposats a la violència i l'abús sexual per part d'un sistema judicial que "no els protegeix dels pares abusius".





"Fins i tot en els casos en què hi ha un historial de violència domèstica o evidència d'abús, les decisions judicials sovint afavoreixen els pares homes, inclosos aquells en què hi ha una causa raonable per sospitar que abusen dels nens i les seves mares", apunten els experts.





EL CAS DE DIANA GARCÍA M.





Tal com ha informat l'ONU a través d'un comunicat, recollit per Europa Press, els pèrits s'han mostrat especialment preocupats pel cas de Diana García M., que recentment va perdre la custòdia a primera instància de la seva filla de 6 anys després de ser acusada d'entorpir la relació entre la nena i el seu pare. Això, indiquen els experts, malgrat un historial de violència domèstica que suggereix que havia comès abús sexual contra la seva filla durant anys.





"Malgrat l'orientació clara en sentit contrari a la Convenció sobre els Drets de l'Infant, els tribunals continuen determinant que sempre és el millor per al nen mantenir el contacte amb un dels pares, fins i tot quan aquests pares són violents o abusius", han assenyalat els experts.





Segons la seva opinió, "una causa fonamental" d'aquest problema és el "biaix discriminatori contra les dones, que fa que el seu testimoni sigui percebut com a menys creïble que el dels homes", apunten els experts. De la mateixa manera, lamenten que sigui "menys probable que es cregui les dones quan denuncien la violència física i sexual comesa pels pares contra elles mateixes i els seus fills".





L'ONU ha explicat que s'ha seguit la situació "de prop" durant "gairebé una dècada" i, segons assegura, ha compartit les preocupacions amb el Govern espanyol. Tot i això, ha denunciat l'organització, els experts continuen sent informats de nous casos a Espanya de mares que perden la custòdia dels seus fills a mans de pares abusius.





CONTRA LA SÍNDROME D'ALIENACIÓ PARENTAL





En aquest sentit, es refereix al concepte d'alienació parental que, tal com indica, és "teòricament neutre quant al gènere" però que, segons ha informat, a "les investigacions realitzades a Espanya" s'ha demostrat que les mares “han estat acusades habitualment de recórrer a aquesta fórmula acusant els pares dels seus fills per cometre maltractament infantil en litigis de custòdia.





"Encara que prohibides per la legislació espanyola recent, les teories sobre l'alienació dels pares semblen seguir exercint un paper en les decisions judicials a Espanya", han advertit els experts.





"Guiats per teories pseudocientífiques i regressives com l'alienació dels pares, els tribunals d'Espanya i altres països no garanteixen el dret dels nens a no ser víctimes de violència i el dret de les dones a la no-discriminació", han afirmat els entesos. Aquesta tendència preocupant també s'ha identificat en altres països d'Europa, Amèrica Llatina i altres regions, adverteix l'ONU.





Així, l'organització crida Espanya a "fer més" perquè la seva legislació en aquesta matèria "sigui operativa" i per "garantir que tots els funcionaris del sistema judicial apliquin un enfocament sensible al gènere i centrat en el nen en els casos de custòdia de menors i violència domèstica, a més de prendre mesures efectives per prevenir aquests actes de violència això pot equivaler a tractes o penes cruels, inhumans o degradants, o fins i tot tortura".