Ryanair haurà d'indemnitzar amb 1.283 euros una família perque el seu vol es va endarrerir quatre hores

Avió de la companyia Ryanair





El jutjat Mercantil número 2 de Màlaga ha condemnat Ryanair a indemnitzar amb 1.283 euros una família el vol de la qual es va endarrerir quatre hores.







Pare i fill sortien de Palerm (Itàlia) amb destí Màlaga el passat 15 de maig de 2019. Però el vol no era directe, sinó que havien de fer escala a Milà i agafar allà un segon avió. Però el primer d'ells, el de Palerm, que havia de sortir a les 06:30h, no va aparèixer a l'hora indicada. Així doncs, no van arribar a temps a agafar el vol de Milà, que tenia l'hora prevista de sortida a les 11.25.





Segons relata Confidencial Digital , la jutgessa, en la seva sentència, considera que Ryanair els va deixar "abandonats a la seva sort". I és que segons s'explica, l'aeronlínia no es va fer càrrec de res, sinó que va ser la família qui es va haver de preocupar de comprar altres vols nous, amb una altra companyia, i va arribar a Màlaga "amb un retard molt superior a tres hores".





Tot i això, Ryanair va al·legar en el judici que van ser el pare i el seu fill els que no van voler pujar a l'avió que sortia des de Palerm quan per fi va estar llest: a les 10:50h, quatre hores i vint minuts després de la seva hora inicial. Per tant, la companyia va defensar que no els podien compensar d'una altra manera.





La jutgessa, per la seva banda, va considerar que tots dos bàndols tenien part de raó. Per això va decidir que Ryanair indemnitzi la família amb 1.283 euros, 400 euros per persona (l'establert per a vols de més de 1.500 quilòmetres) més 483 euros addicionals que va ser el que l'home va invertir en comprar bitllets nous. Tot i això, lliura Ryanair de pagar per danys morals, de manera que s'estalvien 700 euros més.





Així, assenyala que "després de saber que el vol s'endarreria quatre hores, i que això suposaria la pèrdua de la connexió amb el segon vol" , l'aerolínia va haver de "portar-los a la destinació final". D'altra banda, però, no està d'acord amb el rerefons de la demanda i per això no se'ls indemnitzarà per danys morals.