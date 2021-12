Les dues properes Ebau continuaran amb el format de la pandèmia

@EP





La convocatòria d'exàmens d'Avaluació del Batxillerat per a l'Accés a la Universitat (Ebau) d'aquest curs escolar 2021-2022, així com la del proper 2022-2023 mantindran el format aplicat durant els dos cursos passats per la pandèmia, segons informen Europa Press fonts del Ministeri d'Educació i FP.





Després del tancament de centres educatius el març de 2020 i el confinament, el Ministeri d'Educació i FP va seguir endavant amb la celebració d'aquestes proves de manera presencial però va introduir algunes novetats en el format per facilitar als estudiants la realització, com la incorporació de preguntes amb més opcions de resposta, entre d'altres coses. Aquest format es va mantenir també per a la següent Ebau, la que es va fer aquest estiu, la corresponent al curs 2020-2021.





Segons indiquen fonts del Departament que dirigeix Pilar Alegría, divendres passat es va remetre a les comunitats autònomes i al Consell Escolar de l'Estat els esborranys de les ordres ministerials que determinen les característiques, el disseny i el contingut d'aquestes proves per als cursos 2021-2022 i 2022-2023.





Aquestes mateixes fonts asseguren que el format de les proves es mantindrà igual que l'any passat, ja que els alumnes han tingut dos cursos especials com a conseqüència de la Covid-19 i que, per tant, en els exàmens d'accés a la Universitat se'n mantindrà l'excepcionalitat.





AIXÍ VAN SER LES DUES ÚLTIMES Ebau



L'ordre ministerial de l'última Ebau (la realitzada el 2021) contempla, igual que ja va passar a l'estiu del 2020 pel Covid-19, que només hi haurà "una única proposta d'examen amb diverses preguntes", però els alumnes podien triar, dins d'un número determinat prèviament per l'òrgan competent, quines preguntes respondre.





D'aquesta manera, el nombre de preguntes es fixa, segons el text, de manera que "permeti a tot l'alumnat assolir la màxima puntuació a la prova, amb independència de les circumstàncies en què aquest pogués haver tingut accés a l'ensenyament i el aprenentatge durant la suspensió de lactivitat lectiva presencial".





Pel que fa al tipus de preguntes que contenen els exàmens, l'ordre recull que cadascuna de les proves consta de "preguntes obertes i semiobertes que requeriran de l'alumnat capacitat de pensament crític, reflexió i maduresa".





Però a més d'aquests tipus de qüestions, es podran utilitzar també "preguntes d'opció múltiple", és a dir, de tipus test, "sempre que en cadascuna de les proves la puntuació assignada al total de preguntes obertes i semiobertas arribi com a mínim al 50 %".