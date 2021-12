Yolanda Díaz es reunirà amb el Papa malgrat que va considerar "aberrant" que intervingués al Parlament Europeu

La vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz /@EP





La vicepresidenta segona del Govern central, Yolanda Díaz, es reunirà aquest dissabte amb el Papa Francisco al Vaticà per tractar "reptes comuns de la Humanitat", segons va assenyalar El País. Així, debatran sobre la feina o sobre la crisi provocada per la pandèmia del Covid-19. I ho faran anys després que Díaz digués que era "aberrant" que el Papa intervingués al Parlament Europeu.





Tot va passar el passat 25 de novembre del 2014. Aquell dia, el Papa Francisco va viatjar fins a les institucions comunitàries de la Unió Europea, a Estrasurg, i va oferir un discurs en què va parlar sobre educació o treball, entre altres coses. Després, va acabar pronunciant les paraules següents: "Ha arribat l'hora de construir junts l'Europa que no giri al voltant de l'economia".





Però Yolanda Díaz va considerar que aquest "junts" no l'havia d'incloure a ell. Per això, va anar al seu compte de Twitter per deixar clara la seva postura. “Aberrant que el cap del Vaticà comparegui al Parlament Europeu. Amb absolut respecte a les diferents religions, els parlaments no són espais per a elles ”, va escriure en gallec.









Aleshores, Yolanda Díaz era coordinadora nacional d'Esqueda Unida i diputada al Parlament gallec. Ara que és vicepresidenta segona del Govern centra, sembla haver canviat d'opinió i no pensar el mateix que en aquell moment.





De fet, sembla que la seva postura és la mateixa que va iniciar Pablo Iglesias: la de lloar el summe pontífex. Per això es reunirà amb ell aquest dissabte i debatran junts aquests temes que ens concerneixen a tots per intentar millorar la situació d'Europa.