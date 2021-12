Catalunya, en risc aquest divendres per pluges, vent, neu, desglaç, allaus i onatge

@EP



La pluja, el vent, la neu, els desglaços, les allaus i els fenòmens costaners posaran aquest divendres en situació de risc (avís groc) o de risc important a bona part del país, en concret a 14 comunitats autònomes, segons ha informat la Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).





Però pel que fa a Catalunya, Lleida estarà en avís groc per precipitacions que podran sumar de 40 a 50 litres per metre quadrat en 12 hores. Però a més, en aquesta província s'ha activat el risc important per nevades que podran acumular fins a 20 i fins i tot 30 centímetres de neu. D'altra banda, Lleida té nivell groc d'alerta per desglaç i s'espera que es produeixin algunes allaus. A Girona s'ha establert l'avís groc per acumulació d'entre 5 i 10 centímetres de neu.





D'altra banda, Tarragona i Girona tindran avís taronja per fenòmens costaners. I aquests no seran els únics fenòmens adversos que aquest divendres obligaran a activar avisos a Catalunya.





El vent també serà present a Tarragona, on hi ha risc important perquè s'espera que arribarà a bufar amb ratxes de 100 quilòmetres per hora. A Lleida, Girona i Barcelona s'esperen ratxes de fins a 80 o 90 quilòmetres, per això en aquests casos l'avís és groc.