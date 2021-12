Espanya sense resoldre: deu anys de vida espanyola en la visió d'un periodista

Hi ha dos oficis connexos, encara que molt diferents, cadascun amb les seves peculiaritats i limitacions. I així mentre l'historiador no ha de tenir en compte el temps -llevat que l'apremiï el seu editor…- i es deu a criteris rigorosos d'exactitud i fiabilitat en el desenvolupament de les seves investigacions, el periodista, tot respectant l'obligació que també té de contrastar dades i informacions, està obligat per la immediatesa del seu ofici a no permetre's demores, tenint en compte que espera la rotativa, el micròfon o la càmera. Això fa que qui no fila fi, pugui ficar la pota amb facilitat. I n'hi ha que ho fan amb freqüència.





Espanya sense resoldre.





No és el cas de David Felipe Arranz, que ha recollit el més destacat de la seva tasca informativa en un volum titulat Espanya sense resoldre. Cròniques de la postransició (2010-2020)» (Pigmalió). La proximitat del temps descrit en la seva tasca periodística permet captar l'agudesa d'Arranz en l'anàlisi dels fets, situacions, contradiccions i personatges del nostre país en un moment en què sembla que la millor herència que va donar la vida espanyola al segle anterior, que va ser sens dubte la modèlica transició, vol posar-se en dubte, quan no revisar-se o senzillament arraconar-se.





Tot i que, com cal suposar, va haver de redactar cadascuna de les seves cròniques amb la diligència pròpia del treball periodístic, crida l'atenció l'enciclopèdica cultura humanística d'Arranz, que les adoba i enriqueix amb cites de personatges i referències històriques o literàries que vénen sempre molt a propòsit. Això, en una professió com la periodística, on hi ha una tendència a la banalització, la utilització de llocs comuns i apriorismes indemostrables, quan no la constància fefaent d'ignoràncies -fins i tot ortogràfiques- que antany se suposaven degudament resoltes al Batxillerat, constitueix una experiència gratificant que cauteritza les nostres penes.





Més encara: els historiadors sabem que els textos periodístics es converteixen amb el temps en una valuosa font documental, però com que hi ha de tot en botica, n'hi ha més i menys fiables. El llibre d'Arranz pertany sens dubte al primer grup i serà una excel·lent obra de consulta per als investigadors futurs. En qualsevol cas i com diu l'autor “potser aquest «Espanya sense resoldre» serveixi a algun lector o lectora com a recel i indagació en el que passa als salons del poder; per no acceptar, així com així, allò estatuït i deixem d'una vegada per totes d'anar tirant i el virgencita que em quedi com estic, que sembla que ens heu agafat gust masoca que ens tractin amb carn de vot, de propaganda, del trinxeu d'uns pocs en definitiva”.