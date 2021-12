Argimon demana evitar sopars d'empresa per Nadal

El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon /@EP





El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha recomanat aquest divendres evitar sopars d'empreses per Nadal davant l'augment dels contagis de coronavirus a Catalunya: “Ens ho podem estalviar”.





En una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, ha recordat el cas del brot sorgit arran d'un sopar de professionals de l'Hospital Regional de Màlaga, tot i que es van sotmetre a un test d'antígens, i ha destacat que a les trobades a Nadal hi ha "moltíssima interacció social".





Tot i això, ha apostat per "normalitzar el Nadal" el màxim possible, de manera que no creu que calgui evitar les celebracions nadalenques a l'entorn familiar.





Sobre noves mesures sanitàries, ha explicat que la Generalitat estudiarà si el certificat Covid està "tenint algun efecte" per reduir contagis, i ha avançat que a la propera resolució plantejaran introduir un control de la identitat mitjançant el DNI en presentar-lo.





D'altra banda, ha descartat introduir modificacions a la normativa perquè les persones que no es poden vacunar per motius mèdics estiguin exemptes de presentar el certificat Covid, casos que són "molt minoritaris".