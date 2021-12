Les terceres dosis a Catalunya seran de Moderna

Un sanitari prepara una vacuna /@EP





El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha afirmat que "molt probablement" des de dilluns ja es podrà demanar cita per vacunar de Covid-19 els nens, i que poden produir-se esperes per agafar cita quan s'obri, com ja va passar amb altres grups d'edat.





De moment, el departament no s'ha fixat una fita de percentatge de nens vacunats ni valora exigir-los el certificat Covid per a les convivències o els extraescolars, ha explicat el conseller.





La prioritat, segons ha indicat, és continuar vacunant la població de més de 60 anys i anar administrant les terceres dosis, que seran de Moderna encara que el pacient hagi rebut la pauta completa d'una altra vacuna.





En aquest sentit, Argimon ha avançat que publicaran un estudi que avala que, en el cas d'AstraZeneca, amb la pauta heteròloga -amb segona dosi d'ARN- la protecció "és superior a la pauta AstraZeneca-AstraZeneca".