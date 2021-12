Mor un nadó de cinc mesos presumptament agredit pels seus pares

La mà d'un nadó /@EP





Un nadó de cinc mesos ha mort a Saragossa després d'estar hospitalitzat des del 4 de novembre a l'UCI de l'Hospital Materno-Infantil de la capital aragonesa, on ha arribat inconscient per lesions, ha informat la Prefectura Superior de Policia d'Aragó.





Després de la denúncia de l'UCI del centre hospitalari, la Policia Nacional va començar la investigació el mateix 4 de novembre i sis dies després va detenir els pares, a ella --de 30 anys-- per una presumpta temptativa d'assassinat, per això que va ingressar a la presó de Zuera (Saragossa), i a ell --de 39 anys-- per un presumpte delicte de lesions en l'àmbit familiar, i per això estava en llibertat amb càrrecs.





Tots dos són d'origen pakistanès, residien al districte saragossà de Las Fuentes i han estat detinguts per la mort del nadó, que va passar el 7 de desembre.