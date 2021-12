Carrizosa anuncia que Cs es querellarà contra Cambray si no compleix el 25% de català

Carlos Carrizosa /@EP



El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha anunciat que es querellaran contra el conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, si no compleix el 25% de castellà a l'educació catalana que va fixar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





Ho ha avançat en una entrevista aquest divendres a Ràdio 4 i La2, recollida per Europa Press, en què ha dit que si finalment no es compleix aquest percentatge "Cambray quedarà inhabilitat", i li exigeix respectar els drets de les famílies i no assetjar-les i evitar el compliment de la sentència, en les paraules.





Carrizosa ha titllat d'ultres a qui s'oposen a aplicar aquesta sentència: "És iliberal, antidemocràtic, és propi d'un règim totalitari; potser d'aquí a 40 anys això que estem patint ara ho veurem com un excés de l'ultranacionalisme que fa massa temps que mirem mirant amb connivència".





Sobre la proposta que té Cs per a l'ús de la llengua a l'educació, Carrizosa creu que a les escoles s'hauria d'haver adequat el percentatge de castellà en funció de les circumstàncies socials: “A Santa Coloma de Gramenet caldria el 25% de classes en castellà, però a Olot potser caldria un 30% o el 35%”.





Per Carrizosa, ERC "sí que és un partit polític i no un moviment cabdillista", en referència a Junts, i els demana que respectin les lleis.





També ha lamentat que a Catalunya no hi hagi, segons ell, un partit de centredreta nacionalista, com havia estat al seu dia CiU, i ha titllat l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont de "cabdill que està desestabilitzant Catalunya".