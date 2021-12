Rajoy insta la Fiscalia que actuï a Catalunya per fer complir la sentència sobre el castellà

Mariano Rajoy @ep





L'expresident del Govern Mariano Rajoy ha instat aquest divendres la Fiscalia que actuï quan "algú incompleix la llei en contra del Tribunal Suprem" i "fa propaganda" en ser qüestionat sobre l'incompliment de la Generalitat d'aplicar la sentència Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) --confirmada pel Tribunal Suprem-- per garantir almenys el 25% d'hores lectives en castellà.





En una entrevista a Onda Cero, Rajoy ha traslladat al Govern que és "perdre el temps" esperar que la Generalitat compleixi la sentència "voluntàriament" . És per això que considera que allò "procedent" és l'actuació de la Fiscalia.





En aquest punt, ha comparat la situació del castellà als centres educatius catalans amb la declaració d'independència: "Diuen que ara no declaren la independència. No és perquè no vulguin és perquè no volen que els passi el mateix que l'altra vegada", ha postil·lat.





"INTERCANVI DE CROMS" AL CGPJ





D'altra banda, Rajoy ha assegurat que l'"intercanvi de cromos" als magistrats del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) és "inevitable", alhora que ha subratllat que "el problema és com sigui el crom".





Tot i això, per a l'expresident hi ha "problemes més importants" que el sistema d'elecció dels jutges en el repartiment del CGPJ . "No és el tema decisiu per a la història d´Espanya", ha insistit. Per a Rajoy, el tema "seriós" és la supressió de l'acusació popular que "no existeix a cap país d'Europa". I ha afegit que “tots poden apuntar-se” a qualsevol judici a “retardar i demanar proves”.





"Això no existeix per aquí. Això sí que és una reforma que caldria fer. L'anterior ministre de Justícia tenia un projecte per treure'l, el que no sé és què li ha passat. Aquí tots podem apuntar-nos a qualsevol judici a retardar, demanar proves i documents. Aquest sí que és un tema seriós", ha conclòs.