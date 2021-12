Brussel·les multa amb 20 milions Abengoa per participar en un càrtel europeu d'etanol

Abengoa @ep





La Comissió Europea ha anunciat aquest divendres una multa de 20 milions d'euros per a Abengoa per participar en un càrtel europeu per pactar els preus majoristes de l'etanol entre setembre del 2011 i maig del 2014.





"Sancionem Abengoa, antigament un dels productors d'etanol més importants a la UE, per intentar influir en els preus de referència del mercat de l'etanol", ha informat la vicepresidenta de l'executiu comunitari responsable de Competència, Margrethe Vestager, qui ha subratllat que Brusselles té "tolerància zero" amb els càrtels.





L'executiu comunitari va descobrir quan investigava el comportament d'Abengoa que va coordinar les seves activitats comercials amb altres companyies per influir de manera "artificial" en la fluctuació dels preus, apujant-los o evitant que caiguessin.