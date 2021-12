Els ginecòlegs recomanen a embarassades una dosi de reforç a partir dels sis mesos amb Pfizer o Moderna

La Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia (SEGO) ha participat juntament amb vuit societats científiques més en l'actualització d'un nou document de recomanacions sobre vacunació davant la COVID-19 en dones embarassades o que estiguin planificant un embaràs.





Aquest nou document estableix, com a novetat principal, la recomanació d'una dosi de reforç a partir dels sis mesos de la vacunació completa d‟ARNm (Moderna/Pfizer) i dels tres mesos d'AstraZeneca o Janssen.





Vacuna @ep





"No hi ha cap dada que suggereixi que el risc de la tercera dosi sigui diferent que el de les anteriors, ni per a la mare ni per al fetus" , estableix el document, per la qual cosa la recomanació de la tercera dosi s'hi manté termes que per a les dues anteriors, recordant-se que "les dones embarassades presenten més risc de COVID-19 greu, ingrés a UCI, necessitat de ventilació mecànica i dona que la població general, encara que el risc absolut roman baix".





SEGO, juntament amb la resta de societats científiques participants al document de FACME, recomana que l'administració d'aquesta dosi de reforç es faci preferiblement a partir de la setmana 14 de la gestació.





Això no obstant, i atès que no hi ha contraindicació per a la vacunació en cap moment de l'embaràs, el document estableix que l'administració de la tercera dosi el primer trimestre es pot considerar de manera individual en gestants amb alt risc d'exposició o presència de comorbilitat, i on s'estimi, per tant, que el benefici supera els riscos.





En el cas que les primeres dosis de la vacuna haguessin estat d' AstraZeneca o Janssen , es recomana, així mateix, la utilització de la vacuna d'ARNm per a la dosi de reforç. Per a les embarassades que no han rebut cap dosi fins ara, es recomana igualment la utilització de vacunes ARNm, independentment de l'edat de la gestant.





A la llum de l'evidència científica disponible, SEGO entén que el Ministeri de Sanitat inclourà la recomanació de la tercera dosi a les dones embarassades en la propera actualització de l'estratègia de vacunació.





Així mateix, estima que les administracions han de promoure l'establiment de punts de vacunació específics per a dones embarassades al voltant dels serveis de Ginecologia i Obstetrícia hospitalaris i/o Consulta de Matrones als centres de salut on es pugui dur a terme la valoració individualitzada corresponent, i en general un esforç de promoció de la vacunació a la dona embarassada i el seu entorn, facilitant-se l'administració de la vacunació a les gestants a partir del segon trimestre davant de qualsevol contacte amb el sistema sanitari.