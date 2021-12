Catalunya recolza la prohibició de fumar al cotxe del nou pla antitabac

Josep Maria Argimon @ep





El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon , ha explicat aquest divendres que "en termes generals" el seu departament és favorable al nou pla antitabac en què treballa el Ministeri de Sanitat i que, en concret, dóna suport a la prohibició de fumar a el cotxe i les terrasses.





En una entrevista a TV3 ha argumentat que encendre la cigarreta suposa una distracció per al conductor i que fumar dins del vehicle afecta la salut de les persones no fumadores que hi viatgen.





Preguntat per la decisió de Nova Zelanda de prohibir el tabac a les generacions més joves, ha dit que aquesta decisió "haurà d'estudiar-se i és dura", de manera que veu millor les lleis de tabac que busquen reduir el consum de manera gradual.