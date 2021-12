"Mamas protectoras" celebren que l'ONU pressioni Espanya per salvar els nens dels seus pares abusadors

Desenes de mares protectores fa anys que lluiten, dia a dia, per protegir els seus fills dels seus presumptes abusadors: els seus pares. Per això va néixer la Federació del Consell Nacional de dones i menors resilients de la violència de gènere, integrada per associacions i xarxes de dones i mares víctimes de la violència de gènere i mares protectores.





A més, una vintena de mares protectores van preparar un escrit que van enviar a CEDAW, el Comitè per a l'Eliminació de la Discriminació Contra la Dona de l'ONU. I moltes altres han enviat les seves queixes de forma individual. Per aixó, tot i que des de l'Organització de les Nacions Unides respondran més o menys al febrer a 'lescrit col·lectiu, s'han volgut pronunciar al respecte: "Els tribunals espanyols han de protegir els nens i nenes de la violència domèstica i els abusos sexuals" .







@Pixabay





SÍLVIA AQUILES: "NECESSITEM QUE LES PARAULES ES CONVERTEIXIN EN ACCIONS"





Sílvia Aquiles és una mare protectora que fa més de sis anys que lluita per protegir els seus fills del seu pare, el presumpte abusador. Fa uns mesos us vam explicar des de Catalunyapress la seva història, que us deixem en un enllaç a continuació, però ara ella mateixa l'ha volgut actualitzar. Veu unes poques hores al mes els seus fills, ja que la custòdia la té el progenitor, i no sap gaire sobre el que els hi passa als seus petits. No obstant això, el poc que sap no és bo.





"El meu fill petit presenta algun tipus de problema neurològic, no sé exactament el què perquè el seu presumpte abusador no em facilita informació malgrat que tinc la pàtria potestat. A més té crisis a les nits en què deixa de respirar i abans, òbviament, mai havia tingut aquest problema. A més, porta audiòfons amb sis anys perque ha passat de tenir una petita pèrdua d'audició moderada amb la que s'havia d'esperar a l'adolescència per a operar a, de sobte, en menys d'un any, tenir una pèrdua d'audició greu. La meva filla, tal com vaig explicar al juliol, segueix amb trastorn de conducta. I cap dels dos segueix tractament psicològic malgrat haver-los arrencat entre ells i de la seva mare", lamenta.









Tot i aquests problemes, causats presumptament pel pare, la Sílvia està sent "criminalitzada". Per això es va unir a altres dones per formar una xarxa de mares protectores a nivell estatal: per lluitar conjuntament per defensar els seus fills i per defensar-se a elles mateixes, ja que algunes arriben fins i tot a rebre penes de presó. I per això considera tan important el suport de l'ONU, una de les relatores de la qual s'ha posicionat a favor d'aquestes mares i els seus nens fins i tot al seu compte de Twitter.









"La jutgessa del jutjat de 1a instància 18 de Barcelona, que em va arrencar als meus fills, em va obrir 4 desobediències penals per 4 dies en què no vaig acudir al Pef a portar els meus fills amb el seu pare o avis paterns. Tots estan justificats mèdicament i de fet 3 de 4 s'han arxivat. La que queda pendent volen tirar-la endavant, de fet el ministeri fiscal em demana 6 mesos de presó per desobediència greu. I la desobediència greu necessita que sigui una cosa reiterada, però en el meu cas és un dia i està justificat”.







A més, la Sílvia té altres procediments a l'esquena. "Em volen condemnar, generar antecedents, i és obvi l'objectiu de la justícia espanyola quant a la mare protectora. Però ja no ho dic jo com a mare, ho expressa clar el comunicat de l'ONU: desprotegeixen els menors i criminalitzen la mare", declara.









Així, assegura que no pararan fins a aconseguir justícia. “Aquest és l'inici, és molt esforç però estem començant a recollir petits fruits. Necessitem que les paraules es converteixin en fets”, ha expressat la Sílvia davant aquest mitjà.





CHELO ÁLVAREZ: "EL COMUNICAT DE L'ONU HA ESTAT UNA PUJADA D'ENERGIA; A ESPANYA EXISTEIX UN BESCO DISCRIMINATORI CONTRA LES DONES"





Sobre això, Chelo Álvarez, portaveu de la xarxa de mares protectores de l'Estat Espanyol, ha declarat que aquest dijous "va ser un dia important". "La relatora especial de l'ONU emetia una queixa a Espanya sobre la tortura i penes cruels que estem patint les mares pel fet de protegir les nostres criatures dels abusos per part del seu progenitor. L'ONU fa deu anys que demana a Espanya que prengui mesures i aquest comunicat ha estat una pujada denergia”, ha explicat.





Però ha insistit que per la seva banda seguiran lluitant, perquè necessiten que se les deixi de criminalitzar i que les criatures arrencades siguin tornades amb les mares. “A Espanya hi ha un biaix discriminatori contra les dones, els jutges no ens creuen i els informes psicològics pediàtrics i escolars que recolzen el que diuen les nostres criatures, els desestimen sistemàticament perquè no els interessa. Només interessa preservar els drets del progenitor abusador ”, denuncia en un audio que ha fet arribar a Catalunyapress.





LAURA: "QUE ET TOQUI SEMPRE EL MATEIX JUTGE ÉS MOLT GREU"





Això últim que esmenta Chelo Álvarez també li va passar a la Laura, una altra mare protectora amb què hem parlat des de Catalunyapress. Ella comenta que “els nens estan completament desemparats, pateixen arrencament i abusos i no tenen seguiments psicològics experts ni reben cap mena de suport emocional reparador”. Sobre això darrer es corregeix ella mateixa, ja que entén que "suport reparador és impossible perquè viuen amb el seu agressor".





A més, la Laura ha volgut mostrar el seu malestar perquè sempre sigui el mateix jutge qui porti el cas concret. "Quan la mare torna a denunciar o vol fer una modificació de mesures, torna a tocar-li el mateix jutge i la mateixa fiscal. Això és molt greu. Els jutges són ultraconservados i no volen veure una altra cosa; creuen els pares", relata. A més, afegeix que a Espanya hi ha "ya un sistema judicial precari, amb només 3.000 jutges que encara que vulguin no tenen temps de fer les coses bé".





En el seu cas concret, la seva filla va començar a ser presumptament abusada pel seu pare quan tenia tres anys. “El pare i jo passàvem una crisi matrimonial i ell se'n va venjar abusant de la nena”, explica. "A la nena li va donar una encopresi (evacuació de femta, normalment de forma involuntaria i, de vegades, símptoa d'abús sexual), cosa que no li passava perquè des dels dos anys controlava els esfínters. Als sis mesos no vaig aguantar més i ens vam separar, ella es va quedar a viure amb mi però a ell el veia els caps de setmana i sempre que volia, no estava en un conveni regulador. Un dilluns, després d'un cap de setmana llarg, la meva filla em va relatar que el seu pare havia abusat d'ella".





Al pare li van posar una ordre d'allunyament de quatre mesos que se saltava anant a fer cafè al costat de l'escola. A la nena, per la seva banda, no li van fer cap mena de valoració exhaustiva, encara que a Sant Joan de Déu van dir que tenia indicis d'abús perquè presentava un eritema. Laura assegura que la treballadora social amb què es va veure la va criminalitzar i la pediatra que va veure la nena dos mesos després dels fets va dir que la petita estava perfectament. "Quin eritema volia que tinguès després de dos mesos?", es pregunta aquesta mare.





La Laura va insistir que miressin la seva filla, ja que assegura que fins i tot "jugava ficant-li de forma figurativa llapis a la vagina a les nines perquè ella deia que és el que li feia el seu pare". La psicòloga que va valorar la nena, però va dir que "era molt feliç". Després d'això, el jutge li va donar pràcticament la custòdia compartida al pare, ja que la nena podia pernoctar amb ell catorze dies, malgrat que ell estava imputat per presumptament abusar de la menor. I llavors, relata la Laura, va tornar l'encopesi que li havia desaparegut, "causada per la por, encara que ells diuen que és pel conflicte entre els progenitors".





“La causa es va tancar i es va reobrir tres vegades perquè tenia proves, hi havia indicis que el que deia era cert”, diu aquesta mare. Quan la petita tenia cinc i sis anys, li va tornar a comentar a la seva mare que el pare li pegava i que no volia viure amb ell. Un dia, fins i tot, “va arribar cagada i plena de blaus” pel que la Laura la va portar a l'hospital, la van valorar i van dir que “anaven a portar-ho al jutjat amb un comunicat de lesions perquè hi havia clars senyals de maltractament”. A més, la petita li va dir a la psicòloga que el seu pare li tocava les parts íntimes temps enrere, tot i que en aquell moment ja no ho feia. Però quan va arribar al jutge penal, es va arxivar tot.





Així doncs, això confirma el que diu la Chelo Álvarez: “Els jutges creuen els pares”. I per això la Laura considera que “el fet que l'ONU pugui pressionar Espanya servirà per conscienciar, per intentar fins i tot que la ciutadania que no sap res sobre això comenci a pensar en el tema”. El seu objectiu, assegura, és "que les famílies deixin de tapar els abusos, s'ha de normalitzar, s'ha de dir el més alt possible que els menors han passat per això i que el sistema judicial no funciona i deixa desprotegits els nens per a tota la vida". Només així es podrà posar solució.