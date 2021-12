Barcelona manté la prohibició de llogar habitacions turístiques

L'Ajuntament de Barcelona mantindrà la prohibició de llogar habitacions turístiques per períodes de 31 dies o menys a l'actualització que ha realitzat del Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (Peuat) i que la Comissió de Govern ha tramitat perquè s'aprovi de manera definitiva.





Habitació d'apartament turístic @ep





Ho han anunciat el primer i la segona tinenta d'alcalde, Jaume Collboni i Janet Sanz , en roda de premsa aquest divendres, en què han explicat que el text haurà de passar el primer tràmit a la Comissió d'Ecologia i Urbanisme de dimarts que ve per aprovar-se definitivament al ple del 23 de desembre.





Després de quatre anys d'aplicació del Peuat, al gener es va aprovar inicialment la revisió del text per actualitzar-lo i adaptar-lo al marc normatiu, després de diverses sentències judicials que obligaven a modificar alguns aspectes del pla.





Amb aquesta actualització, el lloguer d'habitacions turístiques només estarà permès per a períodes superiors a un mes i només s'admet si s'obren a habitatges d'ús turístic que es reconverteixin en residència habitual.





Sanz ha subratllat la participació i el diàleg amb la resta de grups municipals, entitats, associacions, veïns i gremis per actualitzar el text: "Més de 118 al·legacions denoten la importància d´aquest instrument a la nostra ciutat".





A la mateixa línia, Collboni ha destacat que la proposta concita "un consens més important dins i fora de l'Ajuntament per continuar amb la política de regulació i de governança del model turístic de Barcelona".





FUTURA ORDENANÇA MUNICIPAL





Tot i les diferents postures que tenen els socis de Govern respecte a aquesta qüestió, i que tant Collboni (PSC) com Sanz (comuns) han admès, tots dos han mostrat la intenció d'establir una regulació mitjançant una ordenança municipal.





Sanz ha apuntat que l'ordenança s'ha de centrar en la inspecció i el control d'aquesta activitat, mentre Collboni ha defensat que la voluntat del Govern municipal amb la futura ordenança és "enviar un missatge de tranquil·litat".





"Volem donar un missatge de tranquil·litat i que tothom sigui conscient que el govern és conscient del repte que tenim com a ciutat i que la direcció on anem és la de donar empara legal", ha exposat el primer tinent d'alcalde .





ACTUALITZACIÓ DEL PEUAT





Una de les modificacions respecte a l'aprovació inicial, és que quan es tanqui un pis turístic, només se'n podrà obrir un altre a la zona de creixement contingut --fora del centre de la ciutat i de la corona que l'envolta-, ja que la zona 2 (que era de manteniment) ha passat a ser considerada de decreixement, com la zona 1.





A més, es conserven els canvis ja fets en l'aprovació inicial, com que al sector nord del 22@ l'oferta turística no es podrà incrementar i es mantindrà, i les residències d'estudiants que no s'ubiquin en sòl d'equipament no es podran situar a les zones de decreixement i manteniment, entre d'altres qüestions.





"LA BARRA LLIURE ÉS HISTÒRIA"





Amb aquesta actualització, el Govern municipal vol que el Peuat continuï sent una eina fonamental per garantir el dret a l'habitatge, a la vida quotidiana i al turisme sostenible, i que “busqui un equilibri on tothom tingui dret a la ciutat: a visitar-la i també a viure-la”.





"El Peuat va simbolitzar i torna a simbolitzar que la barra lliure amb el sector turístic a Barcelona és història", ha assegurat Sanz, mentre que Collboni ha defensat que aquesta nova proposta ha de suposar entrar en una fase d'estabilització del model turístic dels propers anys que sigui útil a la ciutat, als sectors econòmics i a la convivència de Barcelona.