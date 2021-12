Milions de vacunes covid en nens estan demostrant que és segur, indica el pediatre Federico Martiñón (CHUS)

La Xunta començarà a vacunar els menors la setmana que ve als grans recintes que es fan servir també per a adults. Els primers seran els més grans, des d'11 anys, i a partir d'aquí se n'anirà citant la resta.













ASSEGURANCES PERÒ NO PRIORITÀRIES





En declaracions a un grup de mitjans aquest divendres, Martinón ha explicat que hi ha "dades suficientment fermes" que ofereixen que la vacuna "són segures i eficaces". Una altra cosa, ha diferenciat, és si es parla en termes de "prioritat", sobre això que ha aclarit que si és "honest", no ho seria perquè els menors sans que s'han infectat de Covid-19 no han tingut complicacions ia penes s'han observat formes "greus" de desenvolupar-lo

Però dit això, i després d'establir que sí que és prioritaris per als nens amb alguna patologia, i encara que "òbviament" són "més prioritàries" en altres grups d'edat (aquestes vacunes), ha destacat que és "segura" i "eficaç", cosa que no té a veure --ha diferenciat-- amb l'ordre de prioritats."Independentment que hi ha altres vacunes que siguin més prioritàries a la vacunació infantil", ha precisat, per afegir "la qual cosa no vol dir que no sigui bona o no estigui indicada".





AVANTATGES AFEGITS

A més, el pediatre i investigador ha manifestat que la inoculació de la vacuna en aquest grup d'edat suposa "una oportunitat per donar un benefici addicional" als nens, com és "poder fer una vida normal, lliure de quarantenes i amb possibilitats de viatjar ". A més, també suposa "anticipar-se" davant de possibles variants del virus que siguin més agressives, eventualment, amb els nens.