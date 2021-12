8 entitats presenten l’aliança per combatre la soledat no desitjada

Vuit fundacions, empreses i entitats socials han constituït l’aliança per combatre la solitud no desitjada en un pla pilot a Espanya. Formen part d'aquesta iniciativa: Aigües de Barcelona, Fundació ”la Caixa”, Capgemini Espanya, Fundació Cellnex, Creu Roja, Fundació Pimec, Fundació Tecnologies Socials TECSOS i Vodafone.





L'aliança pretén dissenyar i implementar de forma col·laborativa amb actors privats d'àrees tan diferents com l'àmbit tecnològic, empresarial, social, de la gestió d'aigua, o de les telecomunicacions, diferents estratègies, accions, solucions i per abordar la problemàtica de la solució no desitjada i l'aïllament social utilitzant la tecnologia al servei de les persones per enfortir el model d'intervenció i la protecció social.





Han participat a la roda de premsa de presentació de l'aliança per combatre la solitud no desitjada, per part de la Creu Roja: Josep Quitet, President a Catalunya, Carlos Capataz, Director de Serveis Tecnològics Digitals de Creu Roja Espanyola, i Manel Górriz, Responsable d'Innovació a Catalunya Per part seva, com a partners de l'aliança, han intervingut: Felipe Campos, Conseller Delegat d'Aigües de Barcelona, Isabel Ordoyo, Vice President Public Sector & health a Capgemini Espanya, Toni Brunet, Director d'Afers Públics i Corporatius de Cellnex i Patró de la Fundació Cellnex, la Montserrat Buisan Gallardo, Directora Corporativa de Programes Socials. Fundació “la Caixa”, Maria Àngels Benítez, Responsable de projectes i polítiques d'inclusió, Fundació PIMEC, Julián Andújar, Director Gerent de la Fundació Tecnologies Socials-TECSOS, Alejandro Carballo, Director Comercial d'Administracions Públiques de Vodafone Espanya a Catalunya.





Felipe Campos: "Posa al servei de les persones la tecnologia, en aquest cas a través de la telelectura"





Felipe Campos, Conseller Delegat d'Aigües de Barcelona ha explicat que aquest programa de Creu Roja contra la soledat no desitjada “posa al servei de les persones la tecnologia, en aquest cas a través de la telelectura, implementada al 56% del parc total de comptadors, i la proximitat a l'atenció al client, per avançar cap a societats més sostenibles i justes”. Per a Felipe Campos, "aquest projecte serà possible gràcies a una aliança de diverses empreses de diferents àmbits i sectors, sempre amb el lideratge de l´entitat experta, Creu Roja, i mitjançant un procés de cocreació per trobar solucions conjuntes", ha indicat.





Montserrat Buisan Gallardo: "Estem segurs que la suma d’esforços és la millor manera d’”abordar aquests reptes amb excellència i eficàcia”





Montserrat Buisan Gallardo, Directora Corporativa de Programes Socials. Fundació “la Caixa” ha destacat que “La Fundació ”la Caixa” posa la seva experiència de més de 100 anys en acció social al servei de la ciutadania per contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat. Per complir aquest compromís i responsabilitat amb les persones que més ho necessiten, són essencials la flexibilitat i anticipació, els principis d'actuació que guien la nostra activitat i que ens permeten donar resposta als desafiaments socials de cada moment. La situació de solitud no desitjada que pateixen moltes persones és un dels principals reptes de la darrera dècada, al que dediquem projectes específics des del 2014 comptant amb col·laboradors de primer ordre com la Creu Roja. Estem segurs que la suma d’esforços és la millor manera d’”abordar aquests reptes amb excel·lència i eficàcia.”





Carlos Capataz: "Actualment ens trobem a la fase del desenvolupament tècnic d'un ventall de solucions per cobrir de manera integral les necessitats i els reptes detectats"





Carlos Capataz, Director de Serveis Tecnològics Digitals de Creu Roja Espanyola, ha posat en relleu que “aquest procés de treball es va iniciar el desembre de 2020, quan des de Creu Roja es va detectar la necessitat d'abordar aquesta problemàtica social multifactorial o polièdric i es van iniciar accions de contacte amb diferents actors privats per presentar-vos la idea i la proposta d'iniciar aquest treball conjunt. Després d'un any de treball continuat, actualment ens trobem a la fase del desenvolupament tècnic d'un ventall de solucions per cobrir de manera integral les necessitats i els reptes detectats. L'objectiu és poder comptar amb un projecte marc integral que pugui ser presentat a les diferents convocatòries que s'aniran publicant properament en el marc dels Fons Europeus de Recuperació Next Generation de la Unió Europea.”





Maria Àngels Benítez: "Apostem per les segones oportunitats d'aquelles persones que no es troben en un moment fàcil de la seva carrera professional"





Maria Àngels Benítez, Responsable de projectes i polítiques d'inclusió, Fundació PIMEC ha posat en relleu la importància “col·laborar de manera transversal per visibilitzar i eradicar la soledat no desitjada i els entorns laborals són un focus més on prevenir”. Benítez ha afegit que des de PIMEC i la Fundació PIMEC “apostem per les segones oportunitats d'aquelles persones que no es troben en un moment fàcil de la seva carrera professional i, sens dubte, això va estretament vinculat a evitar, per tots els mitjans, que les persones estiguin en situacions d'aïllament no desitjat”. Finalment, ha destacat la formació com a “motor per avançar, sensibilitzar i aportar recursos que són imprescindibles abans situacions de soledat no desitjada.





Isabel Ordoyo: “La nostra aportació al projecte se centra a potenciar l'energia humana a través de la tecnologia"





Isabel Ordoyo, Vice President Public Sector & health a Capgemini España, ha afirmat: “La nostra aportació al projecte se centra a potenciar l'energia humana a través de la tecnologia per garantir que els diferents collectius afectats, directament o indirectament, puguin evolucionar de manera sostenible. A la nostra companyia, apostem per les persones i la responsabilitat social. Som conscients que “ningú no pugui quedar enrere”, per la qual cosa venim temps treballant amb la problemàtica de la soledat no desitjada i l'aïllament social, i és evident que la transformació digital ens obre un ampli ventall d'oportunitats per fer front a aquest enorme repte, com són la Intelligència Artificial, Cloud, data i el disseny centrat en l'usuari”.





Toni Brunet: "L'accés a les xarxes de telecomunicacions s'ha convertit en un factor inclusiu i un servei bàsic com l'accés a l'aigua, el gas o l'electricitat"





Toni Brunet, Director d'Afers Públics i Corporatius de Cellnex i Patró de la Fundació Cellnex ha manifestat que “ens sentim compromesos amb aquest projecte a través del qual es demostra el valor que poden aportar a la societat les telecomunicacions, especialment per a les persones que es troben en situacions de vulnerabilitat. En una societat cada cop més digital i connectada estem convençuts que l'accés a les xarxes de telecomunicacions s'ha convertit en un factor inclusiu i un servei bàsic com l'accés a l'aigua, el gas o l'electricitat especialment per reduir les bretxes digital , social o fins i tot territorial, que estan en molts casos a l'origen de la solitud no desitjada. I la nostra responsabilitat com a empresa també passa per aportar en la mesura del possible el nostre coneixement, recursos i experiència en aquest àmbit per combatre-la.”







Julián Andújar: "Davant del repte de la Solitud no desitjada la tecnologia aporta molt més que eficiència i eficàcia"





Julián Andújar, Director Gerent de la Fundació Tecnologies Socials-TECSOS ha incidit que “la tasca de Fundació Tecnologies Socials-TECSOS és veure com la innovació i la tecnologia poden unir-se per contribuir a resoldre reptes socials. Davant del repte de la Solitud no desitjada la tecnologia aporta molt més que eficiència i eficàcia. La tecnologia humanitza, crea proximitat i calidesa connectant les persones amb el seu entorn i utilitzant tecnologies basades en la imatge, que permeten enriquir la comunicació i fer-la més humana. Cal empoderar les persones usuàries: les persones beneficiàries tenen un rol actiu i participen en els punts de trobada virtuals, creant llaços i xarxes d'ajuda passant de persones beneficiàries a persones voluntàries que ajuden altres persones. Finalment, hem d'augmentar l'autoestima i l'autoconfiança: acostant-los tecnologia com l'ús de tauletes o assistents de veu que els connecta amb la societat digital en què vivim. Per això cal dissenyar atenent criteris d'accessibilitat universal: que no deixem ningú enrere, dissenyant eines tecnològiques en què es vetllarà per la usabilitat (senzillesa, facilitat d'ús i l'accessibilitat), recolzant-nos en tecnologies com els assistents de veu.





Alejandro Carballo: "Les noves tecnologies digitals són fonamentals per ajudar a resoldre els problemes d'aïllament i solitud a la nostra societat"





Alejandro Carballo, Director Comercial d'Administracions Públiques de Vodafone Espanya a Catalunya, ha destacat que “des de Vodafone Espanya estem orgullosos de poder participar en un projecte com aquest, on gràcies a la tecnologia podem evitar situacions de soledat no desitjada. Les noves tecnologies digitals són fonamentals per ajudar a resoldre els problemes d'aïllament i solitud a la nostra societat, en particular amb la gent gran i els discapacitats. Una aliança entre companyies i institucions de primer nivell com aquesta que presentem avui és una de les claus per evitar circumstàncies com aquestes, que, com hem vist, són lamentablement més comunes del que es pot imaginar i complexes de detectar.





L’epidèmia silenciosa del segle XXI







L'aïllament social i la solitud no desitjada generada per la manca de teixit social, de suport continuat o d'accés a serveis comunitaris per la manca de recursos o habilitats, és una problemàtica social polièdrica que provoca situacions de vulnerabilitat i riscos en determinats col·lectius, podent causar efectes negatius en la salut física i mental de les persones generant, de vegades, un risc més gran de mortalitat.





En el context actual, marcat per l'impacte de la pandèmia de la COVID-19, les mesures de confinament aplicades per frenar la propagació han accentuat situacions d'aïllament, durant llargs períodes de temps, generant entre la població un increment de sentiments de solitud, angoixa, por, baix estat d’ànim, etc. A més, també s'ha aguditzat i ha causat un major impacte en la salut i el benestar emocional d'aquelles persones que ja es trobaven prèviament en una situació de soledat.





De fet, quant a salut emocional, les persones usuàries del Pla Creu Roja RESPON enfront dels efectes de la pandèmia, el 22,1% ha manifestat que ha patit solitud de forma continuada, mentre que el 54% ha sentit por a la malaltia, cosa que els ha afectat emocionalment.





La solitud no desitjada és considerada l'epidèmia silenciosa del segle XXI; una de les principals problemàtiques socials existents actualment i amb una projecció ascendent preocupant, que afecta diversos col·lectius de la societat i que requereix una detecció primerenca, així com del disseny i la implementació de respostes d'atenció i protecció social personalitzades i transformadores. a diferents nivells: individual, grupal i comunitari.





Què és la soledat no desitjada?





És el sentiment subjectiu i mantingut en el temps que sorgeix quan una persona sent que no pot compartir les seves vivències amb algú més o no pot acudir a ningú quan es troba en una situació en què està en risc la seva vida, seguretat o benestar.





Es tracta d'una problemàtica social polièdrica, en què intervenen diversos factors condicionants i que provoca situacions de vulnerabilitat en les persones afectades, cosa que pot tenir efectes negatius en la salut física i mental de les persones i generar, de vegades, un risc més gran de mortalitat. Alguns dels factors condicionants d'aquest sentiment són: la persona (personalitat, estat de salut, educació, ingressos, gènere…), l'entorn físic (barreres arquitectòniques dins i fora del domicili, accessibilitat…), la xarxa social (funcionalitat social, enllaços, relacions, jubilació, viduïtat…), o la cultura i societat (polítiques socials, societat, modulation de la solitud recursos, attachement, comunitat, …) .





Algunes de les conseqüències de la solitud no desitjada poden ser de caràcter: física (tensió muscular, malalties), psicològica (dificultats cognitives, trastorns de l'estat d'ànim), social (pèrdua d'interès o dependència), ocupacional (sota rendiment).





També pot provocar situacions d'aïllament social, en les quals hi ha una mancança o una inexistència de relacions interpersonals significatives que pot resultar causa i conseqüència alhora d'una situació de solitud no desitjada. Alguns dels factors que augmenten el risc d'aïllament social són: la invisibilitat urbana de les persones, la despoblació de les zones rurals, les dificultats econòmiques i la desocupació o la bretxa digital, manca d'accés a recursos i competències digitals





Col·lectius i públics objectius





Qualsevol persona pot patir solitud no desitjada o aïllament social, tant en l’àmbit urbà com rural, però atenent determinats condicionants, els col·lectius i persones que presenten més vulnerabilitat són:





- Gent gran, principalment per la involució de processos vitals, viscuts a través de les pèrdues de la seva xarxa social, capacitats físiques i/o mentals, així com l'accés a espais o recursos per als quals calen mitjans o habilitats digitals que impliquen pèrdua de la seva independència i autonomia.





- Famílies monoparentals o adults que viuen sols (solters, separats, etc.) amb càrregues físiques i emocionals més grans, sense el suport necessari per a la cura dels fills i de l'autocura.





- Víctimes de violència de gènere la situació de les quals les ha mantingut aïllades i necessiten reforçar la xarxa social.





- Infància i Joves amb escassa xarxa de relacions igualitàries.





- Atur o persones desocupades de llarga durada.





- Amb capacitats diferents.





- Amb malalties cròniques o de llarga durada, malalties mentals, amb addiccions que impacten en l'autonomia personal i en la qualitat de vida.





- Migrants i refugiats, per la manca de xarxa de suport social al país d'acollida i manca d'arrelament i de sentiment de pertinença.





- Afectades per la bretxa digital,





- Sense llar.





- Recluses o exrecluses





- En situació de vulnerabilitat extrema





Com combatre la solitud no desitjada?





La solitud no desitjada i l'aïllament social plantegen una problemàtica polièdrica que requereix una intervenció a nivell individual, grupal i comunitari. El seu abordatge requereix un enfocament centrat en les persones i amb perspectiva de gènere.





Per abordar la seva problemàtica, es proposen executar accions que enforteixin el model d'intervenció i protecció social, basat en la participació comunitària i la tecnologia com a eina facilitadora per detectar i fer un diagnòstic de les necessitats basades en l'anàlisi de les dades, identificar problemes emergents a través de l'anàlisi de patrons d'actuació i executar el disseny i la resposta personalitzada, a nivell individual, grupal i comunitari, més eficaços i eficients orientats a l'empoderament de les persones i a l'autosostenibilitat de les solucions aportades.





Per això, algunes de les eines facilitadores utilitzades a l'aliança seran: l'anàlisi de dades, la intel·ligència artificial (IA), els patrons de comportament, l'automatització de processos, la Internet de les coses (IoT), la connectivitat i les xarxes 5G , l'accessibilitat a recursos, les xarxes comunitàries de proximitat i els entorns formatius digitals.





D'aquesta manera, s'han establert 8 reptes prioritaris a implementar en el desenvolupament del projecte:





1. Optimitzar els procediments de diagnòstic i identificació de necessitats desenvolupant eines que permetin prediccions de futures situacions i possibles escenaris de vulnerabilitat.





2. Augmentar les capacitats de la resposta humanitària incorporant tècniques d'intel·ligència artificial per a una presa de decisions millor en temps real.





3. Creació d'entorns per cuidar i fomentar l'autonomia de les persones mitjançant l'aplicació de tecnologia IoT, 5G i Cloud&Data.





4. Fomentar noves formes de relació, espais més sostenibles i saludables i una accessibilitat més gran dels recursos i serveis de la comunitat mitjançant la tecnologia i disminuint la bretxa digital.





5. Gestió i mobilització de recursos més eficaç i eficient creant un entorn digital, aprofitant xarxes comunitàries de proximitat i oferint un espai d'Open Data.





6. Automatitzar processos de gestió que afavoreixin una atenció ràpida i un ús més eficient dels recursos utilitzant recursos d'intel·ligència artificial.





7. Creació d'un entorn formatiu digital mitjançant la simulació i la realitat augmentada.





8. Sensibilitzar la ciutadania implicant-la en la detecció, la prevenció i la resposta per a un abordatge integral de la problemàtica.