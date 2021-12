Els talibans han arrestat 670 gihadistes d'Estat Islàmic durant els darrers tres mesos

Talibans a Kabul @ep





Les autoritats talibanes han informat que més de 670 gihadistes de la filial afganesa de l'organització terrorista Estat Islàmic han estat arrestats durant els últims tres mesos i més d'una vintena de refugis i amagatalls han estat desmantellats a les províncies de Kabul, on es troba la capital homònima del país i de Jalalabad, a l'est, una de les zones preferides dels terroristes per executar els seus atemptats.





Així ho ha fet saber el viceministre talibà d'Informació i portaveu del Govern en funcions, Zabihulá Muyahid, en una entrevista a l'agència de notícies turca Anatòlia en què ha tornat a demanar als Estats Units l'accés del moviment a fons internacionals per resoldre la crisi econòmica regnant.





" Estat Islàmic ja no és una gran amenaça a l'Afganistan. Era un petit grup que ara ha estat desmantellat a Kabul i Jalalabad ", ha declarat Muyahid abans d'acusar el govern enderrocat de l'expresident afganès Ashraf Ghani de reforçar l'organització terrorista per convertir el grup en una arma contra els talibans.





"Quan vam entrar a Kabul no hi havia ni seguretat ni sistema de comunicacions, cosa que va permetre a Estat Islàmic que perpetrés atemptats i ataquessin les mesquites, per terroritzar la població civil", ha comentat Muyahid en relació a atacs com la comesa a l'aeroport internacional de Kabul durant l'evacuació després de la conquesta talibana, que va costar la vida a 170 persones.





"Abans, Estat Islàmic tenia el suport de les forces de l'antic govern, però ara que hem destruït els seus amagatalls ja no tenen lloc a l'Afganistan, i la gent ha rebutjat la seva ideologia", ha afegit en relació amb l'enfrontament amb un grup que considera a els talibans com a falsos defensors dels valors islàmics.





D'altra banda, Muyahid ha tornat a demanar als Estats Units que restauri l'accés a fons internacionals –entre ells uns 9.000 milions de les reserves del Banc Central de l'Afganistan – i la represa dels programes d'ajuda del Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional.





Mujahid ha recordat que diversos països, entre ells aliats tradicionals com la Xina i Rússia, s'han pronunciat a favor dels talibans, i ha reivindicat que el moviment ja ha recuperat 20 milions de dòlars ocults il·legalment en domicilis d'antics responsables de l'anterior govern.





Finalment, Muyahid ha tornat a descartar categòricament la presència d'antics representants de l'enderrocat govern a qualsevol nou executiu i ha avisat la part de la comunitat internacional liderada pels Estats Units que no intenti recomanar a ningú i que aquest gest seria interpretat com un acte d'ingerència.





"Com que les potències occidentals intentin portar algú d'allà (del govern previ) es trobaran amb la ira de l'opinió pública", ha conclòs el viceministre en funcions abans d'assegurar que entre els noms actuals del govern talibà hi ha membres d'ètnia taiika, baloix, turcomana o nuristaní.





"Que algú em posi un altre exemple", ha dit, "d'un lloc al món on l'oposició ocupi semblants càrrecs".