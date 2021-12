Els primers símptomes de Covid-19 poden confondre's amb els efectes secundaris de la vacuna

Covid-19 @ep





Els primers símptomes de la Covid-19 no poden diferenciar-se clarament dels efectes secundaris de la vacuna, segons un estudi publicat a la revista 'eClinical Medicine' i dirigit pel King's College de Londres (Regne Unit).





En base a aquestes troballes, els investigadors recomanen que si les persones mostren símptomes de COVID-19 després de la vacunació, es quedin a casa i se'n facin una prova.





L'estudi va analitzar les dades de 362.770 usuaris del Regne Unit que havien estat vacunats entre el 8 de desembre de 2020 i el 17 de maig de 2021 i que posteriorment van informar d'almenys un símptoma associat a la COVID-19 a la primera setmana de la vacunació. D'aquests, 14.842 persones es van sotmetre a una prova de PCR o flux lateral; i 150 persones van informar posteriorment que eren positives a COVID-19.





Per identificar la diferència entre els primers efectes secundaris de la COVID-19 i els posteriors a la vacunació, els científics van utilitzar models tradicionals d'aprenentatge automàtic per revisar una llista completa de símptomes associats a la COVID-19. També van analitzar les dades utilitzant només els tres símptomes principals de febre alta, nova tos contínua i pèrdua/canvi del sentit de l'olfacte.





Els models van ser incapaços de diferenciar de forma clínicament útil els símptomes de les persones amb infecció confirmada per COVID-19 dels símptomes deguts únicament a la vacunació. En poques paraules, no hi havia manera de saber si els símptomes com el mal de cap, la febre, la fatiga o els dolors generals es devien a la vacunació o a l'aparició de COVID-19 a la primera setmana després de la injecció, a menys que es realitzés una prova.





"La vacunació continua sent extremadament important, per ajudar a protegir-se a si mateix, la seva família i la seva comunitat de COVID-19. No obstant això, si té símptomes després, no ha de suposar que es tracta només d'efectes secundaris de la vacunació, encara que , afortunadament, aquest sigui el resultat més probable. Has de comprovar que no tens COVID-19 precoç, fent-te les proves", ha comentat la líder de la investigació, la professora Emma Duncan.