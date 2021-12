Un estudi suggereix que els casos severs de Covid-19 redueixen la fertilitat masculina

@ep





Un estudi de la Universitat de Geòrgia (Estats Units) ha descobert que els casos severs de COVID-19 poden reduir la fertilitat masculina. "Sabem que en casos severs, els testicles no evolucionen bé durant la COVID", ha comentat l'autor principal Clayton Edenfield, que ha matisat que els resultats no estan confirmats.





L'article, que s'ha publicat a la revista ' Nature Reviews Urology ', se centra en les formes en què el SARS-CoV-2 ataca i infecta les cèl·lules testiculars. Els autors assenyalen que des de l'inici de la pandèmia s'ha confirmat que el SARS-CoV-2 pot infectar múltiples òrgans a tot el cos a través de dues proteïnes principals: els receptors de l'enzim convertidor d'angiotensina 2 (ACE2) i la proteasa serina 2 transmembrana (TMPRSS2).





Els testicles produeixen ambdues proteïnes, per la qual cosa són susceptibles a la infecció viral i al dany cel·lular potencial. "Hi ha hagut informes d'autòpsies que mostren algun tipus d'entrada viral al testicle, així com efectes negatius del virus al testicle. Llavors, això serà coses com inflamació i orquitis, dolor testicular, així com la ruptura de la barrera hemat -testicular, i fins i tot en alguns casos, el virus està en realitat ejaculat”, ha comentat Edenfield.





En el pitjor dels casos, comenta l'autor, el virus fa malbé els espermatozoides de la línia germinal de l'òrgan, les cèl·lules responsables de la creació de nous espermatozoides, que podrien tenir efectes duradors sobre la fertilitat i fins i tot provocar defectes de naixement.





" Afortunadament, la majoria de les persones en edat reproductiva estan força protegides dels casos greus, però en l'un per cent que es veu afectat, el virus podria causar molt de mal ", ha subratllat.