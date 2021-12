El jutge rebutja deixar en llibertat Juana Rivas després del seu indult parcial

Juana Rivas @ep





El Jutjat Penal número 1 de Granada ha rebutjat suspendre l'execució de la pena imposada a Juana Rivas , condemnada a presó per la sostracció dels seus dos fills menors l'estiu del 2017, tal com la mare de Maracena va sol·licitar després de l'indult parcial que li va concedir el govern.





El jutge Manuel Piñar al·lega, en una interlocutòria datada aquest dijous 9 de desembre que Rivas, la pena de la qual després de l'indult ha quedat reduïda a un any i tres mesos de presó, "no ha mostrat penediment".





" En diverses ocasions ha manifestat que no se'n penedeix i ho tornaria a fer ", manté el jutge, que incideix també en "el perill que per als menors suposaria la plena llibertat de la mare", apuntant a suposats "indicis d'abusos sexuals a un dels menors quan estaven sota la seva custòdia”.





Per al magistrat, “l'absència de penediment i la posterior repetició de la mateixa conducta indica una predisposició a cometre novament el mateix delicte”.





Després de la concessió de l'indult parcial, la defensa de Rivas, que exerceix el despatx Aránguez Abogados, en escrit de 19 de novembre, va sol·licitar la suspensió de la pena que li resta per complir al centre d'inserció social Matilde Cantos de Granada. Aquest divendres, en una nota de premsa, aquesta part ha criticat la decisió del jutge, que ha dit que està basada "en tres mentides" incidint que la falta de penediment de la mare de Maracena és una cosa "falsa".





LA DEFENSA ES QUERELLARÀ CONTRA EL JUTGE





A més, l'advocat Carlos Aránguez afegeix que "acusar Juana de permetre o col·laborar en abusos sexuals als seus fills és una cosa tan repugnant que mereix el nostre més enèrgic retret", i ha anunciat que en breu el seu equip presentarà una querella criminal contra Piñar per la presumpta comissió d'un delicte de prevaricació judicial i calúmnies.





La interlocutòria del Jutjat Penal 1 de Granada, contra el qual es pot recurs, assenyala també que l'acusació particular, que exerceix el pare dels nens, Francesco Arcuri, en escrit de 29 de novembre, no es va oposar a la petició de la defensa, mentre que "el Ministeri Fiscal en escrit de 7 de desembre del 2021, no es va oposar per expressa imposició de la Fiscalia General de l'Estat impartida mitjançant instrucció particular i expressa".





Aquesta decisió del jutge arriba precisament després que transcendís que el Ministeri Fiscal va informar dimecres passat a favor de la suspensió de la resta de la condemna. Així ho asseguren a Europa Press fonts fiscals, que apunten que el criteri fixat es va formar en una reunió prèvia en què van participar tant la fiscal general de l'Estat (FGE), Dolores Delgado, com el tinent fiscal del Suprem, Juan Ignacio Campos, o el fiscal que va informar sobre l'indult Rivas a l'Alt Tribunal, a més del fiscal en cap de Granada i la fiscal superior d'Andalusia, Ana Tárrago.





Indiquen que va ser una reunió transversal i que es va comptar a més amb la presència de la fiscal de Sala Delegada Coordinadora contra la Violència sobre la Dona, Teresa Peramato, i del fiscal de Sala Coordinador de Menors, Eduardo Esteban. Apunten que a la valoració es van preponderar els arguments esgrimits pel Ministeri Públic a l'informe d'indult.