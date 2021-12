La Xina amenaça la presidenta de Taiwan: "Si fossis catalana, estaries a la presó"

La presidenta de Taiwan, Tsai Ing-Weng @ep





Hu Xijin , l'editor del diari xinès Global Times - pertanyent al diari Diario del Poble, propietat del Govern de la Xina-, ha llançat una amenaça a la presidenta de Taiwan, Tsai Ing-Weng a través de Twitter. "Si fossis una líder separatista de la regió espanyola de Catalunya, a hores d'ara ja estaries a la presó. Així que et val més estar agraïda pel fet de viure en llibertat a Taiwan, província xinesa", ha afirmat Xijin, citant un missatge a Twitter d'Ing-Weng .









Amb aquesta piulada contestava a la presidenta taiwanesa, que havia denunciat prèviament a Twitter que Nicaragua, país amb el qual mantenien relacions diplomàtiques des del 1990, hauria decidit trencar els seus vincles Taiwan. "M'agradaria aclarir que mai no hi haurà prou pressió exterior perquè trontolli el nostre compromís amb la llibertat, els drets humans, l'estat de dret i les relacions amb la comunitat democràtica internacional com a força del bé", va afirmar.







PUIGDEMONT INTERVÉ





Carles Puigdemont ha volgut contestar el periodista xinès, denunciant el fet que hagi citat Espanya "com el model de 'democràcia' per reprimir el 'separatisme'. Aquesta és la manera com Beijing ha trobat per atacar la llibertat de Taiwan", ha escrit . A més, també ha carregat contra la Unió Europea, afirmant que és “l'única responsable de donar arguments al règim xinès autoritari ”.