La tarifa plana per als autònoms ha suposat un "malbaratament" 2.700 milions d'euros

A Espanya hi ha 473.000 autònoms que es beneficien de la tarifa plana, però només un 15% continua sent treballador per compte propi després de superar els dos anys d'ajuda, unes dades que pertanyen al 2019 però que tot apunta que es repetiran el 2021, segons un comunicat realitzat per la Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA).





L'organització apunta també que el saldo anual del 2021 acabarà amb una de les xifres més baixes quant a nombre d'altes totals al RETA dels últims anys. El 2018 hi va haver 736.000 altes i 612.000 baixes; 2019 va finalitzar amb 701.000 altes i 687.000 baixes.





El 2020 i en plena pandèmia, va haver-hi 561.000 altes i 559.000 baixes, sent el nombre total de beneficiaris de la Tarifa Plana de 500.000 autònoms de mitjana anual. Aquest any, UPTA preveu que no se superin les 600.000 altes i les 540.000 baixes, amb un saldo positiu de més de 60.000 actius.





D'altra banda, des de la confederació s'ha afirmat que la rotació a la feina per compte propi continua sent un dels principals problemes del col·lectiu i que és "incomprensible" que després d'una inversió de 2.790 milions d'euros, la tarifa plana només hagi aportat una taxa de retorn de 80.000 negocis autònoms consolidats. Per això, la titllen de "malbaratament".





Així mateix, un altre dels problemes que apunta UPTA és l'existència de falsos treballadors per compte propi que calcula almenys el 20% dels beneficiaris de la tarifa plana. Els sectors més afectats per aquesta situació són: el transport, la construcció, les professions liberals, l'educació, les activitats científiques i tècniques, els advocats o els periodistes , entre d'altres.









"Aquest ajut universal ha estat un autèntic fiasco com a mesura de promoció de l'ocupació autònoma de qualitat, i únicament beneficia els empresaris que així estalvien en cotitzacions socials i costos empresarials fomentant la precarietat laboral. És imprescindible canviar aquesta fórmula per una altra a través d'incentius del SEPE, una solució que no rebaixi la quantia a l'inici de l'activitat, que estigui dissenyada perquè es posin en marxa activitats econòmiques sòlides en la planificació i el desenvolupament, que aportin valor al teixit productiu i generin riquesa econòmica", assevera el president de UPTA, Eduardo Abad. "Amb la Tarifa Plana s'han malbaratat 2.700 milions d'euros en dos anys", sentencien al comunicat.