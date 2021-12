El PSOE es mostra convençut que ERC retirarà les seves esmenes parcials i acabarà recolzant els PGE al Senat

Eva Granados @ep





La portaveu del PSOE al Senat, Eva Granados , s'ha mostrat aquest divendres "convençuda" que ERC retirarà "les pròximes hores" les seves esmenes parcials i recolzarà els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) al Senat.





"Hi ha esmenes parcials que podrien modificar els pressupostos puntualment, però estem convençuts que no passarà perquè estem negociant amb ERC i tindrem la retirada de les esmenes en les properes hores. És la voluntat de tots", ha apuntat.





Granados ha respost així en ser preguntada en una entrevista a La Sexta, recollida per Europa Press, sobre com està la situació amb ERC per a l'aprovació dels PGE a la Cambra Alta. En aquesta línia, ha assenyalat que s'està “produint una negociació” amb ERC que va en “bona direcció”. "Espanya té pressupostos", ha dit.





La formació republicana va decidir finalment presentar setze esmenes parcials als PGE per al 2022 al Senat, mantenint així el seu desafiament amb el Govern sobre el seu suport a aquests comptes públics mentre negocia amb el PSOE els termes de la futura Llei Audiovisual.