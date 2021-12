Famílies nombroses demanen ser considerades un col·lectiu especial a l'hora de rebre la prestació per criança

Arxiu - Uns pares passegen els seus fills en cadiretes de nadó pel Parc del Retiro. - Óscar Cañas - Europa Press - Arxiu





La Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN) ha demanat al Govern que les famílies nombroses siguin considerades "un col·lectiu especial" a l'hora de rebre una prestació per criança superior, juntament amb les famílies monoparentals, que el Ministeri de Drets Socials contempla donar 125 euros per fill (en la quantia màxima), davant dels 100 que rebran la resta de famílies.





La FEFN ha assistit aquest divendres a la jornada sobre la Llei de Famílies celebrada al Congrés dels Diputats, en què la ministra de Drets Socials i Agenda 2030 ha explicat algunes mesures que recollirà aquesta llei, que preveu que estigui aprovada al començament de 2022.





Entre altres mesures, Belarra vol que la llei de diversitat familiar inclogui una renda per criança universal, "una prestació per a totes les famílies amb fills i filles" , tal com ha precisat la ministra, que seria de 100 euros mensuals, i fins a 125 euros en el cas de les famílies monoparentals.





La ministra de Drets Socials aposta per aquesta renda universal, més enllà del complement de fins a 100 euros per fill per a les famílies perceptores de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) o amb baixos ingressos, que ja s'ha inclòs als Pressupostos Generals de l'Estat per al any 2022.





Pel que fa a aquesta prestació, la FEFN demana que "s'incrementin els llindars de renda per cada fill per reflectir la situació econòmica real de les famílies, en funció dels fills que es tinguin".





La FEFN destaca que "les llars amb més responsabilitats familiars tenen més necessitats per al sosteniment i les cures dels menors, i necessiten, per tant, un major suport per part dels poders públics".





D'altra banda, Belarra també ha avançat que la llei inclourà la consideració de les famílies monoparentals i monomarentals com a famílies nombroses, per "estendre tots els beneficis fiscals laborals o d'accés a ajudes de què disposen les famílies nombroses".





Sobre aquest punt, la Federació Espanyola de Famílies Nombroses està d'acord que les famílies monoparentals rebin un suport especial però insisteixen que tinguin "una regulació específica" sense necessitat de ser considerades nombroses.