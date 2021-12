Igualtat critica que el jutge no deixi en llibertat a Juana Rivas després del seu indult parcial: "És violència institucional"

La secretària d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere, Ángela Rodríguez 'Pam' , ha criticat aquest divendres que el Jutjat Penal número 1 de Granada hagi rebutjat suspendre l'execució de la pena imposada a Juana Rivas, condemnada a presó per la sostracció dels seus dos fills menors l'estiu del 2017, tal com la mare de Maracena va sol·licitar després de l'indult parcial que li va concedir el Govern.





Ángela Rodríguez Pam @ep





En un missatge a la xarxa social Twitter, Pam ha lamentat que la decisió es prengui coincidint amb el Dia dels Drets Humans. "És encara més greu que un jutge hagi evitat que Juana Rivas sigui posada en llibertat, en contra de l'indult i la fiscalia, malgrat totes les seves denúncies per la violència que ella i els seus fills han patit", ha escrit la secretària d'Estat .





A més, ha titllat el rebuig a la llibertat de Juana Rivas de "violència institucional". "Estem amb tu, Juana", ha recalcat en la publicació que ha compartit amb un retuit la ministra d'Igualtat, Irene Montero.





Per part seva, la delegada del Govern per a la Violència de Gènere, Victoria Rosell, ha assegurat que no es pot "imposar la ideologia misògina" a la llei. "No hi ha dret. El Govern va resoldre el seu indult parcial; el Tribunal de Cagliari va resoldre que Juana no és un perill, i que els nens vinguessin per Nadal; ni Fiscalia ni Arcuri s'oposen a la suspensió del que resta de pena", ha reiterat també a les xarxes socials.





El jutge Manuel Piñar al·lega, en una interlocutòria datada aquest dijous 9 de desembre, a la qual ha tingut accés Europa Press, que Rivas, la pena del qual després de l'indult ha quedat reduïda a un any i tres mesos de presó, "no ha mostrat penediment ".





" En diverses ocasions ha manifestat que no se'n penedeix i ho tornaria a fer ", manté el jutge, que incideix també en "el perill que per als menors suposaria la plena llibertat de la mare", apuntant a suposats "indicis d'abusos sexuals a un dels menors quan estaven sota la seva custòdia”.





Per al magistrat, “l'absència de penediment i la posterior repetició de la mateixa conducta indica una predisposició a cometre novament el mateix delicte”.