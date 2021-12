Les ajudes del Govern central a la digitalització exclouen equips informàtics i accés a Internet

Una persona escriu al teclat d'un ordinador @EP





El pla de digitalització per a pimes espanyoles impulsat pel Govern central, Digital Toolkit, permetrà que els diners que aquestes empreses rebin s'utilitzin en dispositius electrònics o accés a Internet.





És a dir, els empresaris no podran comprar ordinadors, tauletes o telèfons mòbils i tampoc no podran fer ús de la subvenció per pagar l'abonament a Internet. Aquestes despeses han d'assumir-les amb els diners de les butxaques.





Així ho detalla Vozpópuli després d'haver accedit al document en què es desgrana tota la informació referent a l'ajuda: autònoms i propietaris de pimes podran fer servir els diners de la subvenció per a aquells usos que consideri adequats el Govern.





En total, parlem que Digital Tookkit consta de 3.000 milions d'euros en ajudes no reemborsables per a pimes i es troba dins del Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025, que el pressupost total és de 4.656 milions d'euros. Amb aquests diners, el Govern d'Espanya vol ajudar més d'un milió i mig de petites i mitjanes empreses.





Perquè les empreses sol·licitin aquesta subvenció, des del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital volen enviar-los un vídeo on s'expliquin els avantatges del programa d'ajuts.





D'altra banda, el Govern d'Espanya farà una mena de gira amb què intentarà animar les pimes espanyols a sol·licitar l'ajuda. Així ho va dir Alberto Martínez, director general de Red.es, entitat dependent del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital.





Martínez va expressar estar "preocupat" pel fet que les pimes desaprofitin aquesta oportunitat. Per això, ha assenyalat: "Hem de ser capaços de convèncer les pimes que és una cosa important. Per treure un anunci al Butlletí Oficial de l'Estat no tindrem més peticions d'ajudes. La idea és organitzar trobades amb petites i mitjanes empreses a partir de l'octubre. Necessitem que la idea permeti per tot el territori i per això començarem a fer coses amb administracions territorials”.