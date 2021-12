Naturgy, escollida millor empresa energètica de l'any i CEO de l'any

Naturgy va ser reconeguda com a la millor empresa energètica de l'any i el seu president executiu, Francisco Reynés, va rebre el premi al millor CEO de l'any a l'edició 2021 dels Platts Global Energy Awards. Platts concedeix tots dos guardons en reconeixement a la trajectòria de la companyia i del directiu, amb especial atenció als èxits aconseguits durant l'últim exercici.





Francisco Reynés, president de Naturgy /@Naturgy





Els criteris de valoració en la categoria de millor companyia, atenent la transformació cultural i de negoci impulsada per l'energètica en el darrer exercici, mentre que en la categoria de millor CEO valora la visió estratègica, el lideratge, la integritat i la capacitat de millora continua, així com la demostració de claredat de visió, judici i motivació per transformar organitzacions.







En relació amb ambdós reconeixements, Reynés ha afirmat que “Espanya és un país innovador i de talent, on el seu sector empresarial està compromès amb el benestar social i econòmic dels seus ciutadans. El sector energètic és punta de llança de la transició en marxa. Per això tots dos premis no són reconeixements a nivell individual o col·lectiu, sinó que són per a tots els que treballem per transformar junts el nostre país”.





Els guardons es van lliurar durant una cerimònia celebrada a Nova York el dijous 9 de desembre, a la qual el president de Naturgy no va poder assistir per restriccions Covid i aplicant criteris de màxima responsabilitat. El director general de Sostenibilitat, Reputació i Relacions Institucionals de la companyia, Jordi Garcia Tabernero, va recollir tots dos premis en nom de Francisco Reynés.





Francisco Reynés és president executiu de Naturgy des del 2018. Des de llavors, ha liderat la transformació de la companyia per aprofitar totes les oportunitats que ofereix la transició energètica, per tal de contribuir als objectius de descarbonització, i ha impulsat una gestió i una estratègia basada en criteris ASG (Medi Ambient, Social i de Governança).