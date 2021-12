Mor el passatger d'un vehicle després de bolcar en un canal a Pedret i Marzà

Cotxe dels Mossos d'Esquadra /@EP





El passatger posterior d'un vehicle ha mort aquest dissabte després que el cotxe on viatjava bolqués lateralment en un canal a Pedret i Marzà (Girona), ha informat el Servei Català de Trànsit (Sct).





Per causes que encara s'estan investigant, el cotxe, ocupat per quatre passatgers, ha sortit de la via i ha bolcat lateralment a un canal amb "escassa profunditat d'aigua".





El conductor ha resultat il·lès i els altres dos ocupants, ferits menys greu, han estat traslladats a l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.





Arran del sinistre s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem).





Segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit, amb aquesta víctima, són 125 les persones que han mort en accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya.