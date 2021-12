Albert Benaiges, excoordinador del futbol base del Barça, denunciat per abusos sexuals a menors

Albert Benaiges en un vídeo del FC Barcelona





Albert Benaiges, excoordinador del futbol base del Barça, ha estat denunciat per presumptes absos sexuals a menors, segons ha avançat el Diari ARA . Segons aquest mitjà, els fets es van produir durant més de dues dècades mentre era professor d'educació física a l'Escola Barcelona, a les Corts.





En total, han estat al voltant de seixanta persones les que han donat els seus testimonis a la feina periodística que va causar que Benaiges sortís el dia 2 de desembre passat de l'entitat blaugrana.





Segons el mitjà esmentat, Benaiges presumptament va fer tocaments i jocs sexuals als menors a qui els impartia classes. A més, s'hauria masturbat també davant d'ells. Així ho diuen els testimonis, que assenyalen que tot va passar als anys 80 i 90 i que el centre no va intervenir, provocant això danys psicològics als nens.





Encara que ja s'ha produït una denúncia i s'espera que se n'interposin algunes més, Benaiges ha negat al Diari ARA els fets: "No he fet mai mal a ningú i si ho he fet, no ha estat intencionadament. Tinc un nen adoptat i quatre acollits; tinc la consciència molt tranquil·la, mai he forçat ningú i he denunciat pedòfils”. Tot i això, també ha dit que no repetiria aquests anys.