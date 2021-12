VÍDEO: Un nen de 3 anys sorprèn amb el seu ball de camí al quiròfan per rebre un nou cor

La llista d'espera per rebre un trasplantament de cor és llarga. Waylen Blount, un petit de només tres anys, va haver d'esperar vuit mesos per poder passar per quiròfan per a la seva operació. I la seva alegria quan va arribar el moment s'ha tornat viral.





El mateix hospital va compartir a les xarxes socials un vídeo en què el petit apareixia ballant Watermelon Sugar, de Harry Styles. I és que saber que per fi podria tenir un nou cor per superar la seva miocardiopatia restrictiva el va posar molt feliç. La malaltia és greu i podria haver tingut un desenllaç fatal, però afortunadament va arribar un donant a temps.