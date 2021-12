Mor Manolo Santana als 83 anys

Manolo Santana @EP





Manolo Santana, llegenda del tennis espanyol, ha mort a l'edat de 83 anys aquest mateix dissabte a Marbella, lloc on residia. I és que des de feia anys patia Parkinson. Així ho ha informat Mutua Madrid Open, de qui l'extennista era president d'honor.





Durant la seva carrera com a esportista, Santana va guanyar quatre títols de Grand Slam, dos Roland Garros (1961 i 1964), un torneig de Wimbledon (1966) i un US Open (1965). Amb tots aquests títols, Manolo Santana seguia sent actualment un dels millors tennistes espanyols de la història.