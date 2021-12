Navarro (CZFB), sobre reindustrialitzar Nissan: Els treballadors "podran recuperar" el seu lloc de treball

El delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro /@EP







El delegat de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona ( CZFB ), Pere Navarro, ha afirmat, sobre la reindustrialització de les plantes de Nissan a Barcelona: "Podem assegurar que els treballadors que ho desitgin podran recuperar el seu lloc de treball" .







Tot i que encara no hi ha resposta de l'empresa xinesa Great Wall Motors (GMW) --s'esperava per a finals d'aquesta setmana o principis de la que ve--, en una entrevista a la Cope Catalunya i Andorra recollida aquest dissabte per Europa Press, Navarro ha insistit que la situació "acabarà bé per als treballadors".





Ha indicat que els treballadors estan "molt inquiets perquè no veuen una alternativa de futur clara", però ha insistit que espera una resposta clara per part de GMW a la contraproposta que el Govern i la Generalitat li han fet arribar.





Preguntat per l'alternativa a l'empresa xinesa --la possible fabricació de vehicles militars--, Navarro ha sostingut que "és una opció acceptable i fins i tot desitjable", i ha defensat que Nissan ha construït vehicles militars i ningú no ha posat cap problema, paraules.





AEROPORT I CATALÀ





Ha defensat el projecte d'ampliació de l'aeroport de Barcelona-El Prat per construir un “hub internacional” que permeti crear més llocs de treball.





Sobre el 25% de l'ús del castellà a les escoles catalanes, ha assegurat que el català s'ha de protegir, "però de manera atractiva i no pas amb les polítiques de càstig que s'han utilitzat".