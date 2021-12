Només el 10% de pacients amb disfàgia està diagnosticat i tractat

Pacient amb disfàgia @EP





Aquest diumenge 12 de desembre se celebra el Dia Mundial de la Disfàgia, un trastorn de la deglució que afecta uns 2 milions d'espanyols però del qual només estan diagnosticats el 10%.





QUÈ ÉS LA DISFÀGIA?







La disfàgia podria definir-se com la dificultat per empassar. És a dir, quan moure aliments o líquids a l'interior de la boca i dirigir-los cap a l'estómac és complicat i comporta més temps i esforç del que és habitual.





Com assenyalàvem unes línies més amunt, es calcula que al voltant de dos milions de persones al nostre país la pateixen, però el 90% no estan diagnosticades i tampoc tractades. Per això, des del Col·legi Professional de Logopedes de la Comunitat de Madrid expliquen la importància de visibilitzar la disfàgia, així com les seves implicacions tant físiques com a socials i anímiques.





Patir disfàgia, a més, no afecta només els menjars. Com també es presenta dificultat en empassar líquids, la persona que la pateix troba complicat el propi fet d'empassar saliva. De fet, alguns experts assenyalen que això involucra més de 50 músculs i és una de les tasques més complexes de lorganisme.





Per tant, la qualitat de vida duna persona que la pateix es veu minvada i és important un diagnòstic per rebre el tractament necessari.





QUINES SÓN LES SEVES CAUSES I ELS SEUS TRACTAMENTS?





Les causes de la disfàgia són variades i pot ser ocasionada per problemes estructurals o funcionals . Així doncs, en el primer dels casos es podria deure a un estrenyiment d'alguna zona del tracte digestiu que dificulti el pas dels aliments. Si es tracta duna causa funcional, estaria ocasionada per alteracions en els moviments del tracte digestiu.





Quant al tractament, aquest dependrà de quina part es localitza el problema i de quina és la seva gravetat. Si és una disfàgia orofaríngia cal acudir a un logopeda o a un terapeuta de la deglució. Amb ells, es realitzaran exercicis que ajudin a coordinar els músculs implicats, a adoptar una bona postura per menjar o col·locar de forma adequada els aliments a la boca.





Si la disfàgia és esofàgica, llavors el tractament serà una mica més complex. Hi ha la possibilitat que el doctor intenti expandir l'esòfag amb un endoscopi. Si l'estrenyiment no és la causa sinó que la disfàgia es produeix per malalties, llavors caldrà tractar-les amb medicaments o sotmetre el pacient a una cirurgia.





D'altra banda, cal assenyalar que alguns pacients necessiten deixar de menjar aliments sòlids i alimentar-se només amb líquids o rebre els nutrients mitjançant una sonda d'alimentació.