El coronavirus pot infectar directament el greix corporal

Greix corporal @EP





Un grup d'investigadors de la Universitat de Stanford, als Estats Units, ha conluït que el coronavirus és capaç d'infectar directament el greix corporal. Aquesta podria ser la causa per la qual el risc d'ingrés hospitalari i mort per Covid-19 és més gran en persones amb obesitat o sobrepès.





Així, des de l'inici s'ha vist que l'excés de pes i l'obesitat eren factors de risc i era una característica comuna de moltes de les persones que desenvolupaven símptomes greus de la malaltia. La causa no estava clara, però aquest estudi, que encara no ha estat revisat per parells però sí publicat a Internet, podria tenir la resposta.









Segons els autors de l'estudi, el coronavirus és capaç d'infectar les cèl·lules greixoses del cos. I això, alhora, comporta una inflamació que pot danyar òrgans com els pulmons o el cor.





Per descobrir-ho, els investigadors van realitzar dos experiments. Al primer van obtenir mostres de teixit gras de persones que estaven a punt de ser operades i les van exposar al Covid-19. Així van veure que el coronavirus va infectar les cèl·lules greixoses i també les cèl·lules immunitàries de l'interior i de l'exterior del teixit i que són les que desenvolupen la inflamació. De fet, van observar que després d'infectar-se, la resposta inflamatòria del teixit era notable.









Després d'això, van fer un altre experiment i en aquest cas van obtenir mostres de teixit de persones europees que havien mort per coronavirus. En analitzar-les, van veure que el virus s'havia ficat dins de les cèl·lules greixoses d'aquestes persones.





Així doncs, aquests investigadors tenen clar que el Covid-19 infecta directament el greix corporal, encara que com hem dit l'estudi encara ha de ser revisat per persones externes que validin els resultats.





A més, els experts que ho han portat a terme han de continuar estudiant per demostrar -o no- que el fet que les cèl·lules greixoses es converteixin en un reservori del virus és la causa per la qual les persones amb sobrepès i obesitat tenen més risc de complicacions.





Però malgrat això, consideren que aquesta troballa és molt important. Així ho van assenyalar Tracey McLaughlin i Catherine Blish, doctores de l'Escola de Medicina de la Universitat de Stanford i principals autores de l'estudi, que van dir que això podria portar a crear nous tractaments contra el Covid-19 enfocats al greix corporal.