Fires i mercats per gaudir del Nadal a Catalunya

Fa setmanes que els llums nadalencs es van encendre a tot Espanya per començar a il·luminar els carrers i brindar-los la màgia que només té aquesta època de l'any. Però a més de llums, pobles i ciutats acullen fires i mercats ambulants nadalencs ideals per passar una increïble tarda en família.





Fa uns dies, des de Catalunyapress us preparàvem una llista amb els cinc mercats de Nadal més bonics d'Europa. Però realment no cal anar-se'n tan lluny per sentir l'ambient nadalenc. De fet, a Catalunya tenim diversos llocs idonis per als que adoren el Nadal. Et deixem amb quatre mercats i fires que no et pots perdre.









Fira de Santa Llúcia, Barcelona





Desenes de paradetes omplen els darrers dies de l'any la plaça de la catedral de Barcelona. Arbres, figuretes per al pessebre, tiós, panderetes, adorns per a la llar etc. Són multitud els objectes nadalencs que pots comprar al mercat nadalenc més antic de Catalunya.

















Fira del tió, Arbúcies





Com qualsevol català i molts ciutadans de fora saben, el tió és un dels símbols de Nadal en aquesta comunitat. Són molts els Ajuntaments que col·loquen un tió gegant en algun lloc emblemàtic del poble o ciutat en qüestió. Són molts els nens que cada Nadal li donen cops de bastó perquè els cagui un regal. I són moltes les persones que acudeixen a Arbúcies, on tenen un mercat ambulant dedicat a ell.

















Fira de l'avet, Espinelves





En aquest poble empedrat, els primers dies de desembre es munta una fira dedicada als avets. Així doncs, és el lloc ideal per passejar si busques comprar un arbre nou per decorar la teva llar per Nadal. A més, allà també podras adquirir els adorns per decorar-lo. Aquest any se celebra la seva 40a edició i aquest diumenge dia 12 és l'últim dia que estarà obert.

















Fira de Nadal del Port Vell de Barcelona







A la plaça Portal de la Pau, al Port Vell de Barcelona, es munta per Nadal una fira on a més d'un arbre i alguna atracció que serveix a més de per a la diversió dels visitants, per a il·luminar el lloc, es posen parades on comprar menjar o objectes artesans i un pessebre flotant.