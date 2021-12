Detecten una nova variant del Covid-19 'germana' d'Ómicron

Una sanitària realitza una prova de Covid-19 /@EP





Un grup d'investigadors ha detectat una nova soca del Covid-19; en aquesta ocasió es tracta d'una variant de la ja coneguda Ómicron. En aquesta ocasió, també s'ha trobat a Sud-àfrica, però alhora han aparegut casos al Canadà i Austràlia, per la qual cosa ja està estesa.





Així doncs, mentre Òmicron és una variant anomenada BA.1, aquesta nova ha estat anomenada BA.2. Segons va explicar a The Guardian el director de l'Institut de Genètica de l'University College de Londres, François Balloux, aquesta nova soca és “genèticament diferent” a Òmicron i podria tenir també “un comportament diferent”.





D'aquesta manera, mentre que Òmicron és més contagiosa que totes les variants anteriors i sembla provocar símptomes més lleus, encara cal veure si BA.2 és més o menys perillosa i si es propagarà amb la mateixa facilitat o no.





D'altra banda, segons ha indicat l'epidemiòloga suïssa Emma Hodcroft, aquesta nova soca no té la mutació del gen S que sí que té Òmicron, per la qual cosa es tracta d'una variant "sigilosa" que no es pot diferenciar d'altres mitjançant PCR.