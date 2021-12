Puigneró: "les majories independentistes amb les quals es va arrencar la legislatura ja no hi són"

El vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró/@EP







El vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha afirmat que l'estabilitat del Govern "està en risc". Així ho ha dit en una entrevista aquest diumenge, en què ha assegurat estar preocupat per si s'ha esquerdat, diu, la majoria del 52% al Parlament: "Si això es trenca, l'independentisme haurà de fer una reflexió".





Puigneró ha avisat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, "s'ha de preguntar com queda la legislatura des de la perspectiva de l'estabilitat" després de l'esmena a la totalitat als pressupostos de la Generalitat per al 2022 de la CUP.





També ha advertit que les majories independentistes amb què va arrencar la legislatura ara ja "no hi són", i ha assegurat que la seva formació vol saber si l'acord de govern entre Junts i ERC està garantit.





Sobre el full de ruta per assolir la independència, Puigneró ha defensat l'"embat democràtic" i garantir la unitat estratègica del moviment encara que no existeixi, diu, la cohesió política o electoral.





EL 6% DE CATALÀ EN PLATAFORMES, "MOLLES"



Per Puigneró, la quota del 6% de contingut del catàleg de les plataformes en llengües cooficials de l'Estat que preveu els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) són "molles", davant del que ha advocat per donar el missatge que el català pot ser un element de desestabilització per al Govern.





"Potser s'hauria de tombar un pressupost perquè ho aprenguessin", ha advertit, i ha dit que les negociacions pressupostàries són una oportunitat per avisar a l'Executiu de Pedro Sánchez que l'independentisme al Congrés li donarà inestabilitat, segons ell, si no es blinda el català.