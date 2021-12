Sánchez i la majoria dels presidents de les Comunitats s'apugen el sou per al 2022

Foto de família de la 24a Conferència de Presidents Autonòmics, el juliol de 2021 /@EP





Els presidents d'Aragó, Astúries, Balears, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Cantàbria, Galícia, La Rioja, Navarra i el País Valencià són els mandataris autonòmics que, actualment, tenen previst aplicar-se una pujada salarial per a l'any 2022, igual que l'increment de sou que registrarà el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, i els seus ministres.





El Govern central va decidir apujar un 2% el salari dels funcionaris per a l'any que ve, un increment que s'ha aplicat també el mateix cap de l'Executiu i els seus ministres, encara que aquesta pujada de sou va ser rebutjada al Congrés i al Senat pels parlamentaris.





En concret, Pedro Sánchez percebrà 86.542,08 euros anuals (7.211,84 euros al mes), al voltant de 1.696 euros més que l'exercici anterior, mentre que les vicepresidentes Nadia Calviño, Yolanda Díaz i Teresa Ribera cobraran 81.341,16 l'any, un sou mensual de 6.778,43 euros.





En aquest context, deu presidents autonòmics han decidit seguir el camí del Govern central i aplicar-se una pujada salarial, encara que el percentatge d'aquest increment varia entre mandataris autonòmics, ja que alguns sí que s'afecten el 2%, mentre que altres registren una pujada inferior a aquest dos per cent per als funcionaris.





2022, L'ANY DEL 2%





Molts dels presidents autonòmics que han decidit aplicar aquesta pujada salarial per 2022 al·leguen que aquest any 2021 ho han mantingut congelats, de manera que han previst aquesta actualització del sou.





En concret, el president de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, ha confirmat la pujada salarial del 2% per a l'any 2022, igual que el seu homòleg a Galícia, Alberto Núñez Feijóo. En el cas d'Astúries, el projecte de pressupostos presentat pel Govern d'Adrián Barbón contempla també una pujada del 2% a les retribucions de tot el personal del Principat.

A les Balears, s'aplicarà el 2022 la mateixa pujada salarial a tot el personal al servei de l'administració autonòmica, de manera que el sou de la presidenta balear, Francina Armengol, per a l'any vinent serà de 70.466,37 euros.





També el president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, preveu augmentar-se el sou un dos per cent, després que en els anteriors pressupostos es congelés. Aquest any va percebre un brut anual de 74.857,92 euros, de manera que la quantitat quedaria per al proper any en 76.355,08 euros.





MÉS EXEMPLES





El mateix camí seguirà el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, que es va congelar el sou per a l'any 2021. El 2022 s'aplicarà una pujada del 2,12%. En el cas de Cantàbria, el sou del seu president, Miguel Ángel Revilla, serà el 2022 de 64.606 euros, un 2% més que el 2021, que va ser de 63.338,26 euros.





Si parlem de la presidenta del Govern de La Rioja, Concha Andreu, el sou és 78.007,7 anuals, i sí tenen previst l'actualització, una vegada que el 2021 es va congelar. A Navarra, el sou de la presidenta del Govern foral, María Chivite, per al proper any serà de 75.939 euros, segons es recull al projecte de Pressupostos Generals de Navarra per al 2022.





Per la seva banda, segons el portal de Transparència del Govern d'Aragó, el sou brut anual del president d'Aragó, Javier Lambán, va ser de 87.872,16 euros el 2021. Conformi el projecte de Pressuposts, el salari brut anual és de 88.019,52 el 2022, una pujada de 147,36 euros.





QUATRE CCAA SE'L CONGELEN

Per contra, els sous dels presidents d'Andalusia, Canàries, Madrid i Múrcia no

experimentaran una pujada l'any 2022 i es quedaran congelats.





En el cas concret d' Andalusia, el rebuig del Parlament al projecte de Pressupostos per al

any que ve ha provocat que el sou del president, Juanma Moreno, sigui el que figura als

comptes del 2021, de manera que continuarà cobrant 69.243,84 euros.





A les Canàries, va ser el mateix president, Ángel Víctor Torres, el que va assegurar que els membres del seu Govern no s'apujarien el sou l'any que ve, igual que a Múrcia, el president del qual, Fernando López Miras, va descartar per als integrants del seu Executiu la pujada salarial prevista per als funcionaris.

Des del Govern de la Comunitat de Madrid han confirmat que als comptes per al 2022 apareixen congelats, com passa des de fa ja onze anys, tant el sou de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, com el dels seus consellers i altres alts càrrecs.





ARAGONÈS SE 'L BAIXA UN 15% ENCARA QUE COBRA MÉS QUE SÁNCHEZ





Per la seva banda, el Govern va acordar fa uns mesos rebaixar el sou del president de la Generalitat, Pere Aragonès, en un 15%, per la qual cosa ha passat a cobrar 130.250,60 euros anuals, encara que segueix sent un dels mandataris autonòmics que més salari percep, molt per a sobre fins i tot del cap de l'Executiu.





En qualsevol cas, diverses comunitats autònomes es troben en plena redacció dels seus pressupostos, cosa que impedeix saber si finalment aplicaran també la congelació o la pujada de les retribucions dels alts càrrecs del seu Govern. A més, moltes de les administracions estan esperant l'aprovació del projecte de Pressupostos Generals de l'Estat.