Un miler de persones es manifesten a Barcelona per reclamar més drets i justícia social

Manifestació convocada per 'Plataforma + Drets i + Justícia Social' a Barcelona aquest diumenge/ @EP





Unes 1.000 persones han acudit aquest diumenge a la manifestació convocada per 'Plataforma + Drets i + Justícia Social' a Barcelona, sota el lema 'Més drets i més justícia social'.





Els assistents s'han reunit a la plaça Urquinaona cap a les 12.00 hores i han començat a baixar per la Via Laietana en direcció a la plaça Sant Jaume, per reunir-se davant del Palau de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona.





S'han mostrat pancartes en contra de les llistes d'espera als serveis socials i a favor d'una inversió més gran per a l'atenció primària, de la pujada de les pensions i del salari mínim.





Els participants també han clamat missatges com "Govern qui governi els drets es defensen", "Lluiteu fins a vèncer", “Volem justícia social” i "Visca la lluita de la classe obrera".





Entre les entitats i organitzacions que han acudit a la manifestació hi ha CCOO, UGT, Marea Blanca, la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (Confavc) i la Universitat Progressita d'Estiu de Catalunya (Upec).





La Guàrdia Urbana ha preparat un dispositiu policial al llarg de la ruta de la protesta, que ha tallat la Via Laietana al trànsit.