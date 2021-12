Laporta no descarta "actes reprovables" per part de Benaiges dins el Barça

El president del FC Barcelona, Joan Laporta /@EP







El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha mostrat aquest diumenge el "suport total" del club a les "possibles víctimes" de l'exprofessor d'Educació Física de l'Escola Barcelona i excoordinador del futbol base del Barça, Albert Benaiges.





En un vídeo penjat al compte de Twitter del Barça, Laporta ha assegurat que ja s'està col·laborant amb els Mossos d'Esquadra amb "màxima transparència" per aclarir si algun d'aquests "actes reprovables" s'han produït dins de l'entitat que presideix. "El que farem sempre és protegir i defensar els menors i les seves famílies", ha afirmat. A més, Laporta ha garantit que, si es detecta algun cas dins del club, s'afrontarà "amb màxima transparència" i sense amagar-se.

"El FC Barcelona sempre està al costat dels qui pateixen injustícies o violència", ha afegit. En declaracions aquest dissabte a la nit, Laporta ja s'havia referit al 'cas Benaiges' per desmarcar-ne el Barça. "Aquest senyor s'ha desvinculat del Barça per motius personals", va dir, tot afegint que, si ho hagués sabut, no hauria contractat Benaiges.





LA UE SANTS TAMBÉ ES PRONUNCIA





En paral·lel, la Unió Esportiva Sants (UE Sants) ha recordat que Albert Benaiges va estar vinculat durant més de 15 anys al club, fins al 1991. Benaiges va exercir de director tècnic i d'entrenador en diferents categories de la UE Sants i el club ha volgut fer un comunicat –difós per Betevé- on condemna i lamenta els abusos i les vexacions suposadament realitzades per l'exprofessor de l'Escola Barcelona i excoordinador de futbol base del Barça.





"La UE Sants es posa a disposició de qualsevol exjugador que hagi patit qualsevol tipus d'abús i l'acompanyarà en el procés que la persona necessiti", ha afirmat l'entitat, que ha facilitat un correu de contacte per a les possibles víctimes: uesants@uesants.cat.