El Barça torna a ensopegar, ara contra l'Osasuna (2-2)

El jugador blaugrana, Ez Abde, a la seva jugada davant l'Osasuna /@EP





El FC Barcelona ha seguit el seu actual camí de penúries després d'encaixar un 2-2 aquest diumenge davant l' Osasuna pel gol de Chimy Ávila al minut 86, a la jornada 17 de LaLiga Santander, un xoc patit que ha lluitat el quadre culer amb Gavi, Nico i Ez Abde.





Un altre compromís dur per als de Xavi Hernández, que no estan per a ostentació, ha semblat viatjar a la Ciutat Comtal amb un gol d'Ez Abde en què els locals han reclamat un penal de Busquets a l'altra àrea (1-2). Ha estat la segona vegada que s'ha posat per davant el conjunt visitant, però l'Osasuna s'ha permès pocs minuts de relaxació i ha acabat mereixent el punt, dos menys per al Barça.





El quadro culer, que venia d'una derrota a la Lliga contra el Betis i de quedar-se fora de la Lliga de Campions dimecres, segueix lluny de la zona europea i s'ha endut un altre revés al mig dels seus dubtes. Per molt que vulgui Xavi fer un tomb a la situació, al seu Barça li toca patir cada partit. Per al quadre vermell, a casa seva, era una bona oportunitat de fer una pujada a un moment irregular.





La pressió de l'Osasuna ha complicat un Barça amb escassos recursos, aferrat al talent dels adolescents a qui s'encomana. Abde a banda esquerra ha volgut encarar i han faltat ajudes. Luuk de Jong, davant la baixa del seu compatriota Memphis, no ha tingut una rematada a tot el partit i al Barça li ha costat un món progressar. Ni tan sols li ha valgut de gaire a l'equip de Xavi un bon gol entre Gavi i Nico.





La dupla que sembla salvar-se del malestar de l'aficionat després de l'últim pal contra el Bayern ha guisat el 0-1 en una passada mesurada al desmarcatge, que Nico entrant des de segona línia ha fet perfecta. L'alegria no l'ha sabut guardar el Barça per molt, i tres minuts després, Rubén García ha rematat només de cap al punt de penal (1-1).





Dembelé amb prou feines ha entrat en joc tampoc i amb els girs i la qualitat d' Abde n'hi ha hagut prou. La reacció immediata ha donat a l'Osasuna més moral i cames per al desgast a la pressió. La represa ha somrigut el Barça i ha frustrat els locals en la protesta a Martínez Munuera.





L'OSASUNA TREU L'EMPAT





D'una mà de Busquets a la seva àrea, la jugada ha acabat a la contrària amb l'1-2 d'Abde. La contra del gol culer ha començat en un rebuig de Gavi que ha topat a la mà del capità del Barça, amb l'àrbitre molt a prop. Ha seguit la jugada i Dembélé ha desbordat per al centre que ha acabat al segon pal.





El Sada r s'ha escalfat, Arrasate i la seva banqueta, també, i el Barça ha guardat aquesta vegada la renda rondant la sentència fins i tot amb la millora de Dembélé. Entre el pal anímic de gol i el desgast de la pressió fins aquell moment, l'Osasuna ha perdut, però encara quedaven 20 minuts llargs a El Sadar per al Barça.





Arrasate ha mogut la banqueta de cop i els locals han recuperat l'ímpetu per al tram final. Budimir i Chimy Ávila han estat molta amenaça per a un Barça que aquesta temporada tampoc no sap guardar la roba. En el desgast defensiu, Dembélé ha demanat el canvi, i en una pilota rifada de córner el Chimy ha recordat les seves millors tardes a El Sadar per deixar molt més contents els locals.