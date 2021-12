​Familiars, amics i esportistes s'acomiaden per última vegada de Manolo Santana

Capella ardent de Manolo Santana /@EP





Familiars, amics i figures del món de l'esport han acomiadat aquest diumenge al municipi malagueny de Marbella l'extenista Manolo Santana, que va morir aquest dissabte als 83 anys.





La seva vídua, Claudia Rodríguez, ha destacat "la humilitat que el caracteritzava, perquè, malgrat els seus èxits esportius i de la seva trajectòria professional, la seva grandesa era la seva proximitat amb tots i l'afecte que tenia a la gent del poble". "El seu desig era quedar-se a Marbella, el seu lloc, i es farà el que ell volia", ha apuntat.





Entre els esportistes que han acudit a l' Hospital Reial de la Misericòrdia, el recinte municipal que ha albergat la capella ardent, hi havia els tenistes Feliciano López, Conchita Martínez i Garbiñe Muguruza; o l'exfutbolista i director de Relacions Institucionals del Reial Madrid, Emilio Butragueño.





Manolo ha significat molt per al tenis. Ha estat un pioner i personalment sempre ha estat donant-me suport, ha vingut a veure les meves finals i ha estat sempre amb mi. Estic trist. Li recordaré com algú molt divertit, amb un gran sentit de l'humor i amb una espurna especial. Ha estat un gran esportista i sempre ha estat molt proper a nosaltres", ha indicat Muguruza .





Per Conchita Martínez, "Manolo ha significat molt per al nostre esport". "Va ser el que va obrir el camí per a tots nosaltres. És un dia molt trist i el trobarem a faltar. Sempre ha estat al tenis, fins als últims dies. Li estarem eternament agraïts", ha afegit l'extenista professional aragonesa.





MÉS REACCIONS





Butrageño ha qualificat la figura de Santana com "un gegant de l'esport espanyol". "Va triomfar en una època en què Espanya no tenia un gran protagonisme internacional al món de l'esport i ell va ser un geni que va portar el nom d'Espanya per tot el món i en aquest sentit hem d'estar-li molt agraïts", ha assenyalat l'exfutbolista professional i director de Relacions Institucionals del Reial Madrid, que ha destacat també que Santana "va ser molt madridista i això, per a nosaltres, també és un motiu de gratitud" .





El president del Consell Superior d'Esports (CSD), José Manuel Franco, ha apuntat que "a partir de l'aparició de Santana, el tenis va passar a ser un esport popular, que es practicava a tot arreu d'Espanya". "Tinc la imatge de nens que, per jugar al tenis, es fabricaven les seves xarxes amb sacs i cordes. Manolo és el pioner del tenis a Espanya. El tenis tindrà un deute sempre, etern amb la figura de Santana. Va col·locar el tenis a l'escenari de l'esport a Espanya", ha apuntat.





Franco ha avançat que el CSD farà un "merescut homenatge" a l'extenista, nascut a Madrid i establert en les últimes dècades a Marbella, ciutat de la qual era Fill Adoptiu des del 2018. "És possible que ens quedem curts pel que és la figura de Manolo Santana", ha afegit.

Per part seva, el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, ha mostrat aquest diumenge tristesa per la mort de Santana. "Vull compartir amb tots aquest dolor però, alhora, també aquesta esperança en què les victòries continuaran venint i que molts joves seguiran camins que Manolo Santana va saber obrir".





"ESTEM TOTS MOLT TRISTS"





Iceta ha assenyalat que "realment estem tots molt tristos, perquè perdem un gran esportista". "Ens va fer somiar en uns anys que l'esport espanyol encara no era la potència que avui és i vam començar a saber que existia Roland Garros, que estava Wimbledon i que es podia guanyar la Copa Davis".





De la mateixa manera, ha continuat, "tot això és Manolo Santana. Va portar el nom d'Espanya i de Marbella a tothom i, a més, una persona molt, molt estimada". "Avui tocava ser aquí, abraçar els seus i dir-los a tots els espanyols que no l'oblidarem, que el seu exemple ens ha marcat per molt, molt, molt de temps i que segurament molts joves dels 60 dels 70 van veure-hi aquesta esperança, aquesta llum, que després van seguir i van obrir nous camins”.





"Aquest és el motiu de la meva presència avui aquí i vull compartir amb tots aquest dolor però, alhora, també aquesta esperança que les victòries seguiran venint i que molts joves seguiran camins que Manolo Santana va saber obrir", ha conclòs.





MOLT VINCULAT A MARBELLA





Així mateix, l'alcaldessa del municipi malagueny de Marbella, Ángeles Muñoz, ha dit que és "molt trist per a l'esport, però també per a les persones que vam conèixer Manolo i sobretot molt trist per a Marbella".





"Una persona que ha estat el millor ambaixador que hem tingut, que es va guanyar per mèrit propi ser Fill Adoptiu de la ciutat i que jo crec que ha portat el nom de Marbella a dalt de tot", ha destacat. La ciutat ha decretat dos dies de dol oficial per la mort de l'extenista espanyol Manolo Santana.





"Allà on ha anat ha parlat i dit que on millor es vivia era aquí. 30 anys vivint entre nosaltres i crec que el seu llegat i sobretot la seva figura sempre perdurarà", ha dit la regidora.

Entre les ofrenes florals que s'han rebut a la capella ardent de Santana, figuren les dels tenistes Rafael Nadal i Carlos Costa; del Reial Madrid; o de l'entrenador de bàsquet Sergio Scariolo.





Després del tancament de la capella ardent a Marbella, el fèretre amb les restes mortals de Santana han estat traslladades aquest diumenge fins a Madrid, on totes les persones que ho desitgin podran anar a acomiadar-se a la Caixa Màgica.





Santana, guanyador de quatre títols de 'Grand Slam' -dos títols de Roland Garros (1961 i 1964), un de Wimbledon (1966) i un US Open (1965)-, ha estat sempre lligat al tenis, fins i tot després de la seva retirada; també va ser entrenador, sent capità de l'equip espanyol de Copa Davis en dues etapes -1980-85 i 1995-99-, i promotor.