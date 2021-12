La Fira de Barcelona es torna a quedar sense vacunes contra la covid-19 pels que no tenen cita

Vacunació a la Fira de Barcelona /@EP





El centre de vacunació massiva de la Fira de Barcelona, l'únic de la ciutat que no exigeix cita prèvia, ha esgotat aquest diumenge en mitja hora les 750 injeccions que tenia disponibles, la qual cosa ha deixat sense dosis a nombroses persones que guardaven cua davant el recinte.





Segons han confirmat fonts del Departament de Salut, aquesta no és la primera vegada que les dosis disponibles als centres sense cita prèvia resulten insuficients per atendre la demanda, per la qual cosa la Generalitat insisteix en la necessitat de concertar data i hora per a la vacunació. Concretament, Fira de Barcelona tenia 750 dosis disponibles per dispensar-les entre les 9.00 i les 12.00 hores del matí als usuaris que acudissin al recinte, sense haver sol·licitat cita prèvia.





No obstant això, les injeccions s'han esgotat en la primera mitja hora, sense arribar a les desenes de persones que feien cua enfront del recinte de vacunació, alguna de les quals acudien a posar-se la segona dosi, segons ha informat la cadena de televisió, betevé.





El Departament de Salut ja va recomanar fa dies concertar cita prèvia per a la immunització, a la vista que l'exigència del passaport covid en restaurants, gimnasos i residències ha encoratjat la vacunació a Catalunya.